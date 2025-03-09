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«Токарёвская птицефабрика» выплатила 1,7 млн рублей за массовую гибель рыбы в реке Мокрая Панда
Вчера, 19:21
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После вмешательства прокуратуры Тамбовской области «Токарёвская птицефабрика» выплатила в бюджет более 1,7 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесённый массовой гибелью рыбы в реке Мокрая Панда.
Проверка установила, что причиной экологического ущерба стал сброс неочищенных сточных вод в реку в районе села Богданово Ржаксинского округа. Загрязнение произошло в результате смыва отходов с производственной площадки птицефабрики, расположенной в Инжавинском округе. В результате инцидента погибли щука, окунь, карась, плотва и густера.
Прокуратура Тамбовской области предъявила предприятию исковое заявление о возмещении ущерба. В ходе судебного разбирательства «Токарёвская птицефабрика» добровольно перечислила сумму компенсации в бюджет.
Ранее, в декабре 2024 года, в регионе уже фиксировался случай массовой гибели рыбы. Тогда в пруду «Рогатый» вблизи деревни Барановка Токарёвского округа из-за загрязнения водоёма сточными водами погибли более 8 500 особей рыбы, а ущерб оценили в 2,86 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (Загрязнение вод), и прокуратура намерена взыскать с предприятия компенсацию в размере почти 3 млн рублей.
Расследование по фактам экологических нарушений продолжается, прокуратура держит ситуацию под контролем.
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