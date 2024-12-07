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Компания «Русагро-Тамбов» выплатила компенсацию за загрязнение реки Царёвка
7 декабря 2024
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Компания «Русагро-Тамбов» перечислила 6,9 млн рублей в бюджет государства в качестве компенсации за экологический ущерб, нанесённый сбросом неочищенных сточных вод в реку Царёвка в Знаменском муниципальном округе Тамбовской области. Такое решение ранее вынес Воронежский апелляционный суд после обжалования прокуратурой первичного отказа регионального арбитражного суда.
Загрязнение реки было выявлено в прошлом году во время обследования специалистами Министерства экологии и природных ресурсов региона. В ходе проверки обнаружили неприятный запах, а вблизи купели на поверхности воды зафиксировали скопления жёлто-коричневой грязной пены.
Причиной экологического инцидента стало переполнение полей фильтрации, из-за чего неочищенные сточные воды напрямую попадали в реку. Руководство компании признало факт нарушения и заявило о готовности устранить выявленные проблемы.
Ранее региональный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на сложности в расчёте ущерба. Однако в октябре 2024 года прокуратура добилась пересмотра дела в апелляционной инстанции. В результате компания была обязана выплатить сумму компенсации, что и было выполнено.
Этот случай стал важным прецедентом, подчёркивающим необходимость строгого соблюдения экологических норм предприятиями региона.
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