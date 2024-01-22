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Хулиганами-подростками из тамбовского ТРЦ «Рио» заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 09:12
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Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил о возникновении критической ситуации в связи с загрязнением реки Царёвки в Знаменском муниципальном округе. По результатам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе, глава региона выразил обеспокоенность бездействием компании "Русагро" и подчеркнул, что ситуация может стать необратимой.
Речь идет о загрязнении реки Царёвки вблизи посёлка Знаменка, где была замечена грязная пена в купели, образованная стоками Знаменского сахарного завода, принадлежащего "Русагро". Промышленные стоки, перелившись через обваловку полей, попали в водоём, вызвав беспокойство среди местных жителей.
Губернатор отметил, что текущие очистные сооружения устарели, и процесс очистки ведется устаревшим методом. Он подчеркнул, что отсутствие новых очистных сооружений при увеличении производства может привести к серьезным экологическим последствиям для региона и его жителей. Глава области поручил разработать срочные меры для решения проблемы, провести проверку всех сахарных заводов в регионе и обратиться в Росприроднадзор и прокуратуру. Егоров также рассматривает возможность внесения законодательных изменений на федеральном уровне для предотвращения подобных экологических инцидентов в будущем.
После заседания комиссии, «Русагро» было поручено предпринять оперативные меры, включая укрепление дамбы, рекультивацию загрязнённых территорий, реконструкцию систем водоотведения и проведение анализа ситуации на других сахарных заводах компании в регионе.
Фото: «ПроТамбов»
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