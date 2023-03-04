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» » Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за соблюдением безопасности на дорогах

Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за соблюдением безопасности на дорогах

Сегодня, 08:37
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Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за соблюдением безопасности на дорогахСнижение погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также организация парковочных пространств в городах стали главными темами заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Совещание провел Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Снижение аварийности – одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Добиться ее выполнения можно только, проводя совместную последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. В Тамбовской области в ней участвуют органы власти всех уровней.

Как отметили участники совещания, по итогам 2022 года удалось добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий и раненых в них на 6,2 и 4,6 процента соответственно. Вместе с тем произошел рост количества погибших. Максим Егоров отметил, что подобная ситуация недопустима. Каждое ДТП с пострадавшими должно стать предметом тщательного анализа причин. Главам городов и районов дано поручение принять необходимые меры по предотвращению аварий.

Среди них большое внимание следует уделить уличному освещению и содержанию дорог. Будет решаться вопрос о разделении транспортных потоков на аварийно-опасных участках федеральных трасс, проходящих через Тамбовскую область и дороге Тамбов-Шацк.
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