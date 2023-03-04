На перекрёстке ул. Рылеева и бульвара Энтузиастов изменили движение 0 На днях в Тамбове на перекрёстке ул. Рылеева и бульвара Энтузиастов изменили движение для транспортных средств. Если раньше автомобилисты, движущиеся по ул. Рылеева по направлению к «Океану», могли повернуть налево, на бульвар Энтузиастов, то теперь у них такой возможности нет. Здесь установлены

Перед судом предстанет курьер-мошенник 0 Прокуратура Советского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего жителя Республики Мордовия. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по

Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил усилить контроль за соблюдением безопасности на дорогах 0 Снижение погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, а также организация парковочных пространств в городах стали главными темами заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Совещание провел Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Прокуратура даст свою оценку, как можно принимать невыполненные работы 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил промежуточный ответ из прокуратуры Тамбовской области на мое обращение о реализации программы «Дворы Тамбовщины» в 2022 году. Напомню, в конце прошлого года почти на 25 млн рублей администрация города приняла работы, которые фактически

Центр «Белый слон» запустил проект «Магия чая» 0 В Тамбове на базе библиотеки им. А.С. Пушкина центр сотрудничества со странами Азии «Белый слон» при поддержке Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) провел первое занятие в рамках проекта «Магия чая» из серии теоретических чайных классов.

В Тамбовской области в кукурузе зафиксирован повышенный уровень микотоксинов 0 По информации издания «Ведомости» содержание микотоксинов (токсины природного происхождения, поражают сельскохозяйственные культуры) в российской кукурузе сезона 2022-2023 гг. «пробивает все возможные и невозможные рекорды». Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка

«Долой стереотипы!»: с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат» 0 Завтра, 5 марта, в 16.00 в концертном зале «Пигмент» с АСО имени С.В. Рахманинова выступит квартет «Черный Квадрат». Шедевры академической музыки получат новую жизнь в смелых трактовках программы «Долой стереотипы!».

Группа компаний «РОСТ» при поддержке РСХБ открыла вторую очередь ТК «Мичуринский» в Тамбовской области 0 3 марта в Тамбовской области Группа компаний «РОСТ» при поддержке Россельхозбанка открыла вторую очередь тепличного комплекса «Мичуринский». Инвестиции в проект составили порядка 8,5 млрд рублей.

В Тамбове скоро откроется вторая газовая заправка для общественного транспорта 0 На территории бывшего троллейбусного депо на улице Чичканова в Тамбове построили вторую в областном центре заправку для транспорта на метановом топливе.

Сотрудник ТСЖ похитил более 500 тысяч рублей 0 По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ТСЖ «Центр» в городе Рассказово. Установлено, что в период с января 2022 г. по февраль 2023 г. бухгалтер ТСЖ совершила хищение денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений на счет

На Тамбовщине проходит региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 0 В эти дни в Тамбовской области проходит региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Их участниками стали почти 400 ребят в возрасте 12-13 лет.

«Новые люди» в Тамбове подвели итоги трех лет работы 0 1 марта в Тамбове состоялась конференция сторонников партии «Новые люди», посвященная трехлетию со дня образования партии. На конференции присутствовали представители 15 районов Тамбовской области, а также приняли участие депутаты Тамбовской городской думы – Оксана Осетрова и Дмитрий Жданов.

В новую школу на севере Тамбова нужны учителя 0 Продолжается обор претендентов на должности учителей в новую школу в северной части Тамбова. Открыты вакансии для 191 специалиста, сообщили в комитете образования администрации города.

Бывший заместитель председателя ГорДумы окажется на скамье подсудимых 0 В суд будет передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольги Степичевой обвиняемой в покушении на мошенничество.

Тамбовские фермеры будут развивать молочное скотоводство, овощеводство, пчеловодство 0 В министерстве сельского хозяйства Тамбовской области прошло заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление грантов программы «Агростартап» по субсидированию крестьянских (фермерских) хозяйств.

Прокуратура обязала оборудовать помещения трех школ индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой 0 Прокуратурой Тамбовского района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в МАОУ «Татановская СОШ», МАОУ «Новолядинская СОШ» и МАОУ «Цнинская СОШ».

В Мичуринске состоялась встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 0 27 февраля 2023 г. в Мичуринске состоялась очередная встреча ветеранов войны в Афганистане со школьниками 8-х классов МБОУ СОШ №18. На этот раз экскурсию и беседу провели Воротников Виктор Михайлович (подполковник, кавалер ордена Красной Звезды) и Воробьев Сергей Алексеевич (рядовой, участник

Перед судом предстанет инженер, обвиняемый в нарушении требований охраны труда 0 Прокурором Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего инженера сельскохозяйственной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое

В Тамбовской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 0 В министерстве здравоохранения Тамбовской области заключили соглашения с восемью медиками, ставшими участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Специалисты уже оказывают помощь жителям отдаленных территорий.

Тамбовчане просят отпустить из-под домашнего ареста строителя «народной плотины» 0 Вчера Ленинский районный суд в очередной раз продлил домашний арест строителю «Народной плотины» Александру Романову до 2 апреля текущего года. Предпринимателя обвиняют в незаконном строительстве гидротехнического сооружения с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов.