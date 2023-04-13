Прокуратура добивается капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова 0 После того, как жители многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове и депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратились с запросом, прокуратура рассмотрела ситуацию и пришла к выводу, что неоднократный перенос капитального ремонта фасада дома является

В Тамбове ожидается мороз 0 По прогнозу регионального гидрометцентра на 16 апреля, в Тамбове ожидается мороз до -4 градусов. В воскресенье в областном центре будет переменная облачность, а осадки преимущественно отсутствуют. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 9 м/с.

В Мичуринске задержан высокопоставленный чиновник 0 По запросу следствия, начальник отдела реализации проектов администрации Мичуринска Валентин Ерохин был заключен под стражу. Судебные представители отметили, что подозреваемый может негативно повлиять на ход расследования и свидетелей, и что он может скрыться от уголовного преследования, поэтому он

В Тамбове введен режим ЧС из-за пересыхания канала реки Цна 0 На сегодняшний день принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Тамбове. Это решение было принято с целью начать работы по восстановлению технологической перемычки, которая поможет удерживать уровень воды в реке Цна на приемлемом уровне. Глава Тамбовской области Максим Егоров

Ушла из жизни Мира Добрынина 0 Мира Константиновна Добрынина, известная защитница прав потребителей в Тамбове ушла из жизни 13 апреля на 95-м году жизни. Ее имя знакомо как обычным жителям Тамбова, так и руководителям управляющих компаний и сотрудникам администрации города, где она работала при первом мэре города Валерии Ковале.

За три месяца в жёлтые контейнеры собрано почти 90 тонн вторсырья 0 "Тамбовская сетевая компания" объявила результаты работы за первые три месяца по сбору вторичных ресурсов в специальные желтые контейнеры. Начиная с конца прошлого года, контейнеры для четырех видов полезных фракций появились на контейнерных площадках в Тамбове и нескольких других муниципалитетах.

Глава Тамбовской области встретился с женами мобилизованных 0 В Тамбовской области глава региона и секретарь отделения партии "Единая Россия" Максим Егоров вместе с однопартийцами и представителями фонда "Развитие Тамбовщины" провели встречу с женами мобилизованных. На встрече было принято решение об образовании контактной группы, которая будет

Послом гостеприимства стала Валентина Кобзарь 0 Валентина Кобзарь избрана в качестве официального представителя туристического конкурса "Мастера гостеприимства" в Тамбовской области. Этот конкурс является частью проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Кобзарь уже второй раз получила это звание, благодаря своей активной

В ДТП в Мордовском районе погиб человек 0 В результате серьезного ДТП на 130-м километре автодороги "Воронеж-Тамбов" в Мордовском районе один человек погиб, а семь получили ранения. Информация о происшествии поступила в региональное ГУ МЧС России в 07:57 14 апреля.

На севере Тамбова появится государственная ветклиника 0 По информации, полученной на личном приеме у Максима Егорова главы Тамбовского региона от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, на севере Тамбова планируется открытие современной государственной ветеринарной клиники с широким спектром услуг и передовым оборудованием.

Ремонт плотины начнут в текущем году 0 Работы на плотине в Пригородном лесу, построенной в 1974 году, и не подвергавшейся капитальному ремонту в течение более чем 50 лет, начнутся в текущем году. Об этом сообщил и.о. министра экологии Вячеслав Хоменко, в ходе брифинга. Ранее вопрос об этом объекте был поднят, однако, как отмечает

На юге Тамбова скоро появится новая остановка общественного транспорта 0 Жители южной части Тамбова скоро смогут воспользоваться новой остановкой общественного транспорта. Она будет расположена на улице Красноармейской, 6, в ответ на запросы местных жителей.

Бывший ректор МичГАУ предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве 0 Расследование уголовного дела, проведенное Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, завершено в отношении бывшего ректора и директора Инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет». Они

СНТ «Строитель-4» и СНТ «Пикет» могут быть отрезаны из-за разрушения дороги 0 Дорожный участок, находящийся на конце трассы, ведущей к 17 садовым некоммерческим товариществам под Тамбовом, оказался разрушенным на 3-м километре дороги "Ловинский кордон - Бокино".

Прокуратура добилась предоставления инвалиду жилья 0 Кирсановская межрайонная прокуратура Тамбовской области провела проверку соблюдения жилищного законодательства в отношении опекуна инвалида 1 группы. Проверка выявила, что мужчина, страдающий инвалидностью с детства, и его опекун были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в

В Музее семьи Рахманиновых открыта новая экспозиция 0 Недавно в музее семьи Рахманиновых «Знаменское», расположенном в Петровском районе Тамбовской области, была открыта новая экспозиция (0+), посвященная 150-летию со дня рождения знаменитого композитора Сергея Рахманинова. Церемония открытия посетил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Волонтёры на собственные деньги купили и переделали джип для бойцов 0 Виталий недавно приобрел японский автомобиль 1988 года выпуска в Москве. Машина была выбрана из нескольких альтернатив по различным параметрам, таким как качество, цена и необходимые военные функции. После того, как машина доставила их в Мичуринск, группа убедилась в ее надежности и готовности к

УФСБ провело обыски в Министерстве экологии и природных ресурсов 0 Сегодня сотрудники УФСБ по Тамбовской области провели обыски (кабинетов руководителей) министерства экологии природных ресурсов региона. Изъяли документы и опросили сотрудников.

По иску прокурора суд взыскал в доход государства денежные средства, полученные от продажи наркотиков 0 Судом рассмотрен иск прокуратуры о взыскании с двоих жителей Тамбовского района в пользу Российской Федерации денежных средств, приобретенных в результате незаконных финансовых операций по отмыванию денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

В Тамбовской области активизировались клещи 0 В связи с ранним наступлением весны в Тамбовской области активизировались клещи. В медицинские организации региона уже обратились десятки человек. В настоящее время в городе Тамбове приступили к работам по обработке общественных пространств от клещей.