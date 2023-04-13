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В Тамбове введен режим ЧС из-за пересыхания канала реки Цна
На сегодняшний день принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в городе Тамбове. Это решение было принято с целью начать работы по восстановлению технологической перемычки, которая поможет удерживать уровень воды в реке Цна на приемлемом уровне. Глава Тамбовской области Максим Егоров озвучил данную информацию в своем телеграм-канале после проведения внеочередного выездного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низким уровнем воды в реке Цна.
Кроме того, глава региона отметил необходимость выяснения причин допущения данной ситуации Министерством экологии.— Поручил до 27 апреля восстановить временную технологическую перемычку на русле реки, которая позволит поддерживать уровень воды. В Минэкологии региона сообщали, что до окончания нерестового периода, 10 июня, в соответствии с действующим законодательством в русле реки нельзя проводить работы. Сегодня принято решение – ввести на уровне города Тамбова режим чрезвычайной ситуации, следовательно, в соответствии с законодательством, можно будет начать работы раньше указанного срока,
— заявил Максим Егоров.
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