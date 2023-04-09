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Тамбовчане бьют тревогу в связи с обмелением канала Цны
Усугубляется проблема с каналом реки Цны – Ериком. Сооружённый более 200 лет назад из русла и протоков старицы (Ерика) реки Цны канал стремительно деградирует, зарастает, оползают береговые грунты. Течение воды в Ерике в последние 25 лет фактически остановилось.
Как и в прошлом году сегодня Тамбов оказался на грани экологической катастрофы - уровень воды в канале понизился до критических отметок из-за аварийного состояния плотины.
На участке реки между Тезиковым мостом и ТРЦ «РИО» негативные перемены хорошо видны: свежеиспечённые участки суши чёрного цвета (из-за совсем недавно отступившей воды), обилие разнообразного мусора по краям реки (ещё совсем недавно просто лежавшего на дне) и в целом крайне низкий уровень воды.«При таком низком уровне воды канал Цны может превратиться в смердящее болото. До настоящего момента проблема не решена, работы по ремонту основного гидротехнического сооружения не завершены»,
- отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который вновь обозначил проблему.
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