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Уровень воды в Арженке у Рассказово продолжает падать
7 декабря уровень воды реки Арженка в Рассказово продолжил падать. Напомним, ранее повышение уровня произошло из-за аномальной для зимы жары. Сейчас толщина льда у края берега – больше 10 километров.
Сифонная система способствует снижению уровня, но пока этому мешают холода, замораживающие воду. Поэтому ситуацию круглосуточно контролируют специалисты администрации города. Меры для стабилизации обстановки принимаются немедленно, как только в них возникает необходимость.
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7 декабря уровень воды реки Арженка в Рассказово продолжил падать. Напомним, ранее повышение уровня произошло из-за аномальной для зимы жары. Сейчас толщина льда у края берега – больше 10 километров.
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