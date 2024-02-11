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«Русагро» ожидают новые иски по возмещению ущерба окружающей среде
Прокуроры Знаменского и Жердевского районов Тамбовской области были поручены изучить возможность подачи исков о компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде компаниями из группы «Русагро». Об этом было объявлено после заседания межведомственной рабочей группы по соблюдению экологической безопасности под председательством заместителя прокурора области Сергея Долгих.
На встрече присутствовали министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова, представитель регионального министерства сельского хозяйства, генеральный директор ООО «Русагро-Тамбов» и директор его жердевского филиала, а также прокуроры Жердевского и Знаменского районов. На повестке дня стояло обсуждение причин попадания неочищенных сточных вод в реки Царёвка и Савала.
Прокуроры районов также получили указание организовать всестороннюю проверку по представленным фактам, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования и инициировать передачу материалов проверки в правоохранительные органы.
Результаты проверки будут находиться под контролем областной прокуратуры.
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