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В Тамбове обсудили решение проблем с неприятными запахами от производств

Сегодня, 07:13
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В Тамбове обсудили решение проблем с неприятными запахами от производствМинистр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова на своей странице в соцсетях рассказала о проведении 26 декабря рабочего собрания с предприятиями региона по решению проблемы неприятных запахов, исходящих от их производственной деятельности. Собрание было организовано в рамках выполнения поручения Экспертного совета по экологии при главе Тамбовской области.

На встрече присутствовали представители Российского экологического общества, Роспотребнадзора, а также представители таких компаний, как ООО «Биохимзавод», ООО «РАСК», «РусАГРО», «Черкизово», «Токаревская птицефабрика» и «РКС-Тамбов», чьи производственные объекты вызывают нарекания со стороны местногонаселения именно по части распространения неприятных запахов.

Главная цель встречи заключалась не только в обсуждении планов предприятий по улучшению качества воздуха, но и в поиске эффективных технологий для решения этой проблемы. Особое внимание было уделено снижению воздействия на окружающую среду в районах, прилегающих к животноводческим фермам.

На собрании был отмечен успех использования биодеструкторов на сахарном заводе ООО «Русагро-Центр».

По итогам встречи было принято решение о обмене опытом использования препаратов, предложенных дистрибьюторами ООО «Приморский ЭМ - Центр» в Воронежской области. От предприятий требуется разработка подробного плана с обязательным указанием сроков проведения мероприятий и ожидаемые результаты, чтобы надзорные органы могли их оценить на предмет достаточности. Также было решено проводить подобные встречи чаще.

Алла Албегова также отметила, что хотя эта стратегия и выглядит как экологическая диктатура по отношению к тем компаниям, которые нарушают экологические нормы, однако цель министерства — помощь и сотрудничество с теми предприятиями, которые готовы к переменам, учитывают экологические требования законодательства и стремятся улучшить качество жизни в Тамбовской области.
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