В Тамбове провели круглый стол по теме неприятных запахов от производственных предприятий Комментариев: 0



Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова, подчеркнула сложность данной проблемы и выразила мнение, что пути к ее решению следует искать через диалог между различными заинтересованными сторонами, включая население, власть и бизнес.



Глава кафедры "Природопользование и защита окружающей среды" в Тамбовском государственном техническом университете Артемий Козачек, подметил, что помимо стандартов предельно допустимых концентраций (ПДК), существует показатель порога чувствительности, который может быть ниже установленных норм. Это означает, что даже если концентрация вредных веществ соответствует установленным нормам, люди всё равно могут испытывать явный дискомфорт как психологически, так и физически. Для решения этой проблемы, возможно, потребуется пересмотр нормативной базы и внесение изменений в документацию, касающуюся анализа и оценки запахов.



«Нельзя не порадоваться за то, что этот вопрос (неприятных запахов от производств), в том числе и благодаря активной позиции общественности, самих граждан сейчас уже больше года стоит на повестке дня как у властей и компетентных органов, так и у самих предприятий. Уже достаточно заметны определённые подвижки в направлении решения этих проблем, но ещё есть над чем работать», - убежден сопредседатель межрегиональной экологической общественной организации им. И.В. Мичурина Андрей Григорьев.



Фото: Алексей Бучнев (Притамбовье) В городе Тамбове прошел круглый стол по проблеме неприятных запахов, возникающих вблизи промышленных объектов. Особое внимание общественности и органов власти, занимающихся экологией, было уделено предприятиям агропромышленного сектора. Здесь особенно заметны запахи, так как животноводство, птицеводство, например, ОАО «Токаревская птицефабрика» или ООО «РАСК» и производства на базе растительного сырья часто ассоциируются с неприятными ароматами.Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова, подчеркнула сложность данной проблемы и выразила мнение, что пути к ее решению следует искать через диалог между различными заинтересованными сторонами, включая население, власть и бизнес.Глава кафедры "Природопользование и защита окружающей среды" в Тамбовском государственном техническом университете Артемий Козачек, подметил, что помимо стандартов предельно допустимых концентраций (ПДК), существует показатель порога чувствительности, который может быть ниже установленных норм. Это означает, что даже если концентрация вредных веществ соответствует установленным нормам, люди всё равно могут испытывать явный дискомфорт как психологически, так и физически. Для решения этой проблемы, возможно, потребуется пересмотр нормативной базы и внесение изменений в документацию, касающуюся анализа и оценки запахов.- убежден сопредседатель межрегиональной экологической общественной организации им. И.В. Мичурина Андрей Григорьев.Фото: Алексей Бучнев (Притамбовье)



