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Суд отказал «Тамбовавтодору» списать долг обанкротившегося подрядчика
Вчера, 14:30
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Арбитражный суд Тамбовской области отказал ТОГКУ «Тамбовавтодор» в удовлетворении иска о признании безнадёжной к взысканию задолженности московской компании ООО «МСК ГРУПП», сообщает «Вердикт». Решение принято 30 июня.
Спор связан с государственным контрактом на ремонт дороги в Никифоровском округе, заключённым в 2016 году. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ на 41 день, после чего заказчик начислил неустойку в размере 432,8 тыс. рублей. Однако компания штраф так и не оплатила.
Позднее ООО «МСК ГРУПП» было признано банкротом. После этого «Тамбовавтодор» попытался официально признать задолженность безнадёжной к взысканию, однако сначала получил отказ от налоговой службы, а затем и от арбитражного суда.
Суд пояснил, что российское законодательство не предусматривает возможности признавать подобную гражданско-правовую задолженность безнадёжной в судебном порядке. Кроме того, нормы Налогового кодекса, на которые ссылался истец, применяются только к налоговым отношениям и не распространяются на споры по государственным контрактам.
Фактически суд указал, что заказчик мог заявить свои требования в рамках процедуры банкротства подрядчика, однако своевременно этого не сделал.
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