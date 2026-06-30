Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»

Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей

Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

» » » Суд отказал «Тамбовавтодору» списать долг обанкротившегося подрядчика

Суд отказал «Тамбовавтодору» списать долг обанкротившегося подрядчика

Вчера, 14:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ТОГКУ «Тамбовавтодор» в удовлетворении иска о признании безнадёжной к взысканию задолженности московской компании ООО «МСК ГРУПП», сообщает «Вердикт». Решение принято 30 июня.

Спор связан с государственным контрактом на ремонт дороги в Никифоровском округе, заключённым в 2016 году. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ на 41 день, после чего заказчик начислил неустойку в размере 432,8 тыс. рублей. Однако компания штраф так и не оплатила.

Позднее ООО «МСК ГРУПП» было признано банкротом. После этого «Тамбовавтодор» попытался официально признать задолженность безнадёжной к взысканию, однако сначала получил отказ от налоговой службы, а затем и от арбитражного суда.

Суд пояснил, что российское законодательство не предусматривает возможности признавать подобную гражданско-правовую задолженность безнадёжной в судебном порядке. Кроме того, нормы Налогового кодекса, на которые ссылался истец, применяются только к налоговым отношениям и не распространяются на споры по государственным контрактам.

Фактически суд указал, что заказчик мог заявить свои требования в рамках процедуры банкротства подрядчика, однако своевременно этого не сделал.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

С тамбовской строительной СРО взыскали почти 16 млн рублей из-за подрядчика ...

Кассация подтвердила незаконность отказа УФАС включить ДСУ-2 в реестр недоб ...

Суд отказал «Транссервису» во взыскании 11 млн рублей с контрагента

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 мл ...

Подрядчика обязали вернуть детсаду в Рассказове более 3,5 млн рублей за сор ...

«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

«Родина» выдвинула кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу

Вчера, 18:30
0
Партия «Родина» определилась с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Как сообщает «ПроТамбов», общеобластную часть списка возглавила председатель Совета регионального отделения партии Елена Леонова. Всего партия выдвинула 23 кандидатов по единому избирательному

В Тамбовской области могут создать Арбитражный центр для быстрого разрешения бизнес-споров

Вчера, 16:30
0
В Тамбовской области может появиться региональная структура Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующие договорённости о развитии механизмов поддержки бизнеса были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает

Суд отказал «Тамбовавтодору» списать долг обанкротившегося подрядчика

Вчера, 14:30
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ТОГКУ «Тамбовавтодор» в удовлетворении иска о признании безнадёжной к взысканию задолженности московской компании ООО «МСК ГРУПП», сообщает «Вердикт». Решение принято 30 июня. Спор связан с государственным контрактом на ремонт дороги в Никифоровском

Из Тамбова станет меньше авиарейсов в Санкт-Петербург

Вчера, 13:30
0
С середины июля авиакомпания «Руслайн» сократит количество рейсов между Тамбовом и Санкт-Петербургом. Об изменении расписания сообщили в тамбовском аэропорту. С 14 июля из расписания исчезнут рейсы по вторникам и четвергам. Полёты будут выполняться только по понедельникам и пятницам. С сентября

Под Тамбовом построят логистический центр Ozon за 1 млрд рублей

30 июня 2026
0
В Тамбовской области начинается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса маркетплейса Ozon. Для этого правительство региона без проведения торгов предоставило инвестору земельный участок площадью 73,5 тыс. кв. м в селе Стрельцы Тамбовского муниципального

Оправдание экс-директора ФК «Тамбов» отменили: дело вновь рассмотрит суд

30 июня 2026
0
Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой по делу о мошенничестве. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд Тамбова в ином составе. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской

3 июля Отделение Соцфонда по Тамбовской области начнет перечислять семьям детские выплаты за июнь

30 июня 2026
0
В этот день на банковские карты получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день досрочно будет произведено зачисление ежемесячной

За неделю тамбовчане направили более 1,4 тысячи обращений через ЦУР, чаще всего жаловались на топливо

30 июня 2026
0
С 20 по 26 июня специалисты Центра управления регионом Тамбовской области обработали 1433 обращения жителей, поступивших через комментарии и личные сообщения официальных страниц органов власти и государственных учреждений. Наибольшее количество сообщений на прошлой неделе касалось ситуации на

В Тамбове установили первый «умный» пост контроля воздуха после жалоб жителей на неприятные запахи

29 июня 2026
0
В Тамбове начал работу первый автоматизированный пост экологического мониторинга воздуха. Его установили в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего обращались с жалобами на неприятные запахи. Комплекс работает круглосуточно и в режиме реального времени отслеживает состояние

Ещё один кредитор заявил о намерении обанкротить Токарёвскую птицефабрику

29 июня 2026
0
У ОАО «Токарёвская птицефабрика» появился ещё один потенциальный инициатор процедуры банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», саратовское ООО «Терминал Пак Логистик» опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Основанием стала

Суд подтвердил законность расторжения контракта на ремонт крыши тамбовского аэропорта

29 июня 2026
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области, признав законным односторонний отказ ТОГБУ «Аэропорт „Тамбов“» от контракта с ООО «Ригель» на ремонт кровли здания аэровокзала. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Контракт

Студенты Строгановского университета помогут обновить агропромышленный объект в Тамбовской области

29 июня 2026
0
АО «Октябрьское» и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого студенты разработают проект реновации офисного здания на производственной базе «Селезни» в Тамбовской области. Об этом сообщает деловое

Ещё один старинный дом в центре Тамбова может стать памятником культурного наследия

28 июня 2026
0
В Тамбове ещё одно историческое здание может получить статус объекта культурного наследия федерального реестра. Речь идёт о жилом доме № 3 по улице Кронштадтской, который сейчас числится выявленным объектом культурного наследия. Государственная историко-культурная экспертиза признала обоснованным

Евгений Первышов возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму от Тамбовской области

28 июня 2026
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов возглавил региональную группу партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы. Такое решение было принято на съезде партии, который прошёл в Москве. В его работе участвовала делегация Тамбовской области. По словам Евгения Первышова,

Подросток угнал незапертую машину в Жердевке, а у пьяного водителя конфисковали автомобиль

28 июня 2026
0
В Жердевском округе за последние дни произошли сразу два происшествия, связанных с нарушениями правил эксплуатации автомобилей. В одном случае подросток угнал оставленную без присмотра машину, в другом — местный житель лишился автомобиля за повторную пьяную езду. Как сообщили в УМВД России по

Директор дилерского центра «Ростсельмаш»: объединение аграриев поможет эффективнее решать проблемы отрасли

27 июня 2026
0
На III Межрегиональной агропромышленной выставке-форуме «День Тамбовского поля – 2026» директор дилерского центра «Ростсельмаш» группы компаний «Октябрьская» Александр Антипов рассказал о перспективах развития сельского хозяйства и значении объединения бизнеса. Интервью с ним опубликовало деловое

Тамбовский бизнес предложил сделать искусственный интеллект инструментом развития российского АПК

26 июня 2026
0
Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин выступил на заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое проходит в Белокурихе Алтайского края под председательством главы РСПП Александра Шохина. Главной темой

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»

26 июня 2026
0
В Тамбовском муниципальном округе начала работу III Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2026». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в течение двух дней на площадке АО «Агропроминвест» свою продукцию и технологии представят более 70 производителей

Власти и УФАС усилили контроль за ценами на топливо в Тамбовской области

26 июня 2026
0
В Тамбовской области усилили контроль за ситуацией на рынке автомобильного топлива. Правительство региона совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы проверяет обоснованность роста цен на бензин и дизельное топливо, а также выявляет случаи недобросовестной конкуренции. Как сообщили

В Тамбовской области определили ориентиры по росту зарплат на 2026 год

26 июня 2026
0
В Тамбовской области участники областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили изменения в Региональное соглашение на 2026–2028 годы. Как сообщает деловое издание «Вердикт», одной из ключевых тем заседания стало утверждение прогнозных целевых показателей

Три парламентские партии выдвинули кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу

25 июня 2026
0
В Тамбовской области стартовал очередной этап избирательной кампании: три парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — определились с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги