Суд отказал «Транссервису» во взыскании 11 млн рублей с контрагента
Сегодня, 15:03
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Торговый дом „Транссервис“» во взыскании с компании «Дорсервис-09» более 11 млн рублей. Речь шла о долге за поставленные нефтепродукты и начисленной неустойке.
По версии истца, задолженность по договору от 1 июля 2022 года составила 3,78 млн рублей, а с учётом штрафных санкций сумма требований выросла до 11 млн рублей. Однако ответчик заявил, что полностью рассчитался по контракту, а спор возник из-за различий в документах.
В процессе представители «Транссервиса» пытались оспорить подлинность накладных и счетов-фактур, заявив о возможной фальсификации. Суд отказал в проведении экспертизы, указав на отсутствие доказательств и на то, что истец не внёс средства на депозит для её назначения.
В итоге суд признал, что поставки и оплата подтверждаются документами, и отказал в удовлетворении иска.
Отметим, что «Транссервис» сейчас проходит процедуру банкротства. К компании заявлены крупные требования как со стороны банков, так и со стороны других участников топливного рынка. В частности, ранее с неё взыскали более 324 млн рублей по иску структуры ЛУКОЙЛа.
