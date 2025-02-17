Подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства в Тамбовской области, оставили в реестре недобросовестных поставщиков Комментариев: 0



К делу были привлечены администрация Мичуринска и местное предприятие «Зеленхоз», так как именно оно заключило с подрядчиком контракт на благоустройство сквера по улице Советской и территории возле домов по улице Интернациональная, 101 и Советская, 310. Сумма контракта превышала 29 миллионов рублей, а срок выполнения работ истёк 1 сентября 2023 года. Однако подрядчик не выполнил обязательства в срок, что и стало причиной разбирательства.



Кроме того, ООО «СУ 1» не успело завершить благоустройство Пионерского парка в Тамбове. По условиям договора работы должны были быть закончены 1 августа 2023 года, но объект до сих пор не введён в эксплуатацию. В парке должны были появиться пешеходные дорожки, детские площадки, уличные тренажёры и столы для настольного тенниса, однако работы остаются незавершёнными.



Судебное решение означает, что подрядчик не сможет участвовать в государственных закупках в течение установленного законом срока, а органы власти получат дополнительный инструмент для контроля за добросовестностью исполнителей контрактов. Арбитражный суд Тамбовской области признал законным решение регионального управления ФАС о включении компании ООО «СУ 1» в реестр недобросовестных поставщиков. Липецкий подрядчик пытался оспорить это решение, подав иск в октябре прошлого года, но суд отказал в удовлетворении требований.К делу были привлечены администрация Мичуринска и местное предприятие «Зеленхоз», так как именно оно заключило с подрядчиком контракт на благоустройство сквера по улице Советской и территории возле домов по улице Интернациональная, 101 и Советская, 310. Сумма контракта превышала 29 миллионов рублей, а срок выполнения работ истёк 1 сентября 2023 года. Однако подрядчик не выполнил обязательства в срок, что и стало причиной разбирательства.Кроме того, ООО «СУ 1» не успело завершить благоустройство Пионерского парка в Тамбове. По условиям договора работы должны были быть закончены 1 августа 2023 года, но объект до сих пор не введён в эксплуатацию. В парке должны были появиться пешеходные дорожки, детские площадки, уличные тренажёры и столы для настольного тенниса, однако работы остаются незавершёнными.Судебное решение означает, что подрядчик не сможет участвовать в государственных закупках в течение установленного законом срока, а органы власти получат дополнительный инструмент для контроля за добросовестностью исполнителей контрактов.



