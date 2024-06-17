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» » За срыв реализации контракта в Тамбове ООО «Багира» внесено в реестр недобросовестных поставщиков

За срыв реализации контракта в Тамбове ООО «Багира» внесено в реестр недобросовестных поставщиков

Сегодня, 10:03
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Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило компанию ООО «Багира» из Тулиновки в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной этого стало невыполнение двух контрактов на благоустройство набережной и пешеходной дорожки в селе Петровское.

В конце февраля 2024 года администрация Петровского округа заключила с «Багирой» контракты на строительство пешеходной дорожки в парке на улице Пионерской за 1 млн рублей и обустройство парковой зоны, включая оборудование для скейтпарка, за 1,9 млн рублей. Работы планировалось начать весной, а завершить к 15 и 30 июня соответственно.

Однако, к концу мая подрядчик так и не приступил к выполнению работ. В результате, администрация округа расторгла контракты в одностороннем порядке и решила привлечь компанию к ответственности. Включение ООО «Багира» в реестр недобросовестных поставщиков лишает компанию права участвовать в государственных тендерах на два года.
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