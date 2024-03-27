УФАС включило «Стинэк» в реестр недобросовестных поставщиков Комментариев: 0



Согласно законодательству о контрактной системе, в «черный список» попадают хозяйствующие субъекты, с которыми были расторгнуты контракты по решению суда из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств, как пояснили в УФАС.



В результате компания лишается права участвовать в государственных закупках на протяжении двух лет.



Упомянутый сквер по улице Набережная, 32/2 известен своими деформированными скульптурами детского городка «Лукоморье». Недавно городские власти объявили о его демонтаже по судебному решению, при этом расходы на устранение недостатков не будут покрываться из бюджета Тамбова. Подрядчиком здесь выступает ООО «Стинэк».



Организация нарушила контракт, установив низкокачественные скульптуры вместо предусмотренных, которые позднее разрушились и потрескались перед глазами жителей Тамбова. В то же время бывшего директора компании обвиняют в покушении на хищение не менее 11 миллионов рублей и установке неподходящего оборудования. УФАС Тамбовской области, в ответ на жалобу Дирекции благоустройства и озеленения, внесло ООО «Стинэк» в список недобросовестных поставщиков. Это решение было вызвано решением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о расторжении контракта на работы по благоустройству сквера по улице Набережная, 32/2 из-за серьезных нарушений со стороны подрядчика.Согласно законодательству о контрактной системе, в «черный список» попадают хозяйствующие субъекты, с которыми были расторгнуты контракты по решению суда из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств, как пояснили в УФАС.В результате компания лишается права участвовать в государственных закупках на протяжении двух лет.Упомянутый сквер по улице Набережная, 32/2 известен своими деформированными скульптурами детского городка «Лукоморье». Недавно городские власти объявили о его демонтаже по судебному решению, при этом расходы на устранение недостатков не будут покрываться из бюджета Тамбова. Подрядчиком здесь выступает ООО «Стинэк».Организация нарушила контракт, установив низкокачественные скульптуры вместо предусмотренных, которые позднее разрушились и потрескались перед глазами жителей Тамбова. В то же время бывшего директора компании обвиняют в покушении на хищение не менее 11 миллионов рублей и установке неподходящего оборудования.



