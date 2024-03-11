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В Тамбове демонтируют недоделанный детский городок «Лукоморье»
Вчера, 14:19
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Известный своими неудачными скульптурами детский городок «Лукоморье» на Набережной в Тамбове будет демонтирован в скором времени, такое решение было вынесено судом 6 марта. Эту информацию раскрыл глава администрации на общегородском совещании.
Согласно решению суда, подрядная организация обязана в течение месяца после его вступления в силу провести демонтаж и убрать все деревянные структуры, находящиеся на территории детского комплекса. Необходимо напомнить, что подрядчиком является компания «Стинэк», которая стала объектом обсуждений в связи с недавними скандалами.
Изначально подрядчик должен был установить на территории городка небольшие архитектурные элементы датского производства, выполненные из прочной и редкой породы дерева — робинии. Согласно контракту, другие конструкции и скульптуры не предусматривались. Однако, «Стинэк» установил в «Лукоморье» скульптуры из дешевого дерева, которые уже в короткий срок начали трескаться.
Фото: «ПроТамбов»
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