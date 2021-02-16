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При строительстве детской площадки на Набережной выявлены признаки мошенничества
Сегодня, 10:31
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Органами прокуратуры выявлены признаки покушения на мошенничество при исполнении муниципального контракта подрядной организацией ООО «СТИНЭК» по благоустройству сквера в районе ул. Набережной, 32/2. Этот тот самый сквер, который в прошлом году городские власти отказались принимать.
Как оказалось, подрядная организация, решила использовать малые архитектурные формы, сделанные не из износостойкой породы дерева – робинии (производство Дания), а из обычной лиственницы. Но заказчику были предоставлены документы на полную сумму контракта без учета применения более дешевых материалов. Разница между проектной стоимостью и фактической составила 11 млн рублей.
Фото: Юлия Новикова
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