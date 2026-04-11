Тамбовский священник провёл пасхальное богослужение для бойцов в зоне СВО

— Такие события имеют не только духовное, но и глубокое общественное значение. Они укрепляют моральный дух военнослужащих, формируют преемственность поколений и напоминают, ради каких ценностей сегодня ведётся борьба. Вера, память и единство — это те основы, на которых всегда держалась наша страна.

Православные верующие по всему миру отметили Пасху — один из главных христианских праздников. Торжественные мероприятия прошли и в зоне проведения специальной военной операции, где службу для добровольцев провёл иерей Дмитрий Быков — участник СВО и представитель Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций».Священник совершил ночное богослужение, поздравил бойцов с праздником и призвал их сохранять веру и стойкость духа. После службы состоялся традиционный крестный ход.Как отмечают участники, Пасха на передовой приобретает особый смысл — как символ победы жизни над смертью и добра над злом. Военнослужащие поздравляли друг друга, передавали слова поддержки родным и близким.Утром бойцы организовали памятный автопробег по бывшим прифронтовым дорогам к братским могилам. В этих местах в 1943 году погибли солдаты 7-й гвардейской кавалерийской дивизии, а также проходили бои с участием Ивановских партизан. Участники почтили память павших минутой молчания.По словам очевидцев, такие мероприятия помогают почувствовать связь поколений и значимость общего дела, особенно в условиях, когда рядом проходят боевые действия.Информационную поддержку подобным инициативам продолжает оказывать Тамбовское региональное отделение Академии военных наук.Председатель реготделения Владимир Титаренко отметил:Пасхальные мероприятия, прошедшие в зоне СВО, стали для военнослужащих возможностью на время отвлечься от боевой обстановки, получить моральную поддержку и укрепить внутренние силы.