В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий



По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить туристический поток: в 2025 году область посетили около 1,6 млн человек. Власти рассчитывают сохранить положительную динамику и в этом году.



Летний сезон обещает быть насыщенным: для жителей и гостей региона подготовили более 100 мероприятий — от культурных и народных праздников до агропромышленных выставок. Особое внимание в этом году уделят Мичуринску, который станет одной из ключевых площадок туристической активности.



В наукограде запланирован целый ряд крупных событий, включая фестиваль колокольного звона (0+), кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» (16+), турнир «Мичуринские яблоки на снегу» (0+), фольклорный фестиваль, «Мичурин-Фест» (0+), Всероссийскую выставку «День садовода» (0+) и Международный театральный фестиваль имени Владимира Зельдина (16+).



На развитие событийного туризма в регионе в этом году направят 15 млн рублей. Значительная часть средств будет распределена между муниципалитетами в виде субсидий на проведение фестивалей.



Так, Мичуринск получит 4,5 млн рублей на проведение «Мичурин-Феста», а Мичуринский округ — 1 млн рублей на фестиваль «Праздник русского сарафана» (0+). Тамбовскому округу направят 4,5 млн рублей на фестиваль креативных индустрий «Арт Волки. Наследники мастеров» (0+), Рассказовскому округу — 3 млн рублей на литературно-музыкальный фестиваль «Аракуш» (0+), Уварову — 1 млн рублей на гастрономический фестиваль «Вишневарово» (0+), Кирсановскому округу — 1 млн рублей на ретроспективный фестиваль «Ирская коммуна. Формат жизни 2026» (0+).



При этом не все проекты получили поддержку. Один из самых известных региональных фестивалей — «Атмановские кулачки» (6+), который проходит в Сосновском округе и традиционно привлекает гостей из разных регионов, — в число получателей субсидий не вошёл. Организаторы запрашивали 5 млн рублей, однако получили отказ в связи с исчерпанием бюджетных лимитов.



В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов.




