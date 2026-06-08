Тамбовские мостостроители помогли досрочно завершить ремонт крупного моста в Воронежской области Комментариев: 0



Подрядчиком работ выступило воронежское ООО «СМУ-90», однако значительную часть работ выполнили специалисты тамбовской компании ООО «Спецстроймост», работавшей на объекте в качестве субподрядчика. Предприятие возглавляет Андрей Кисляков, который недавно был отмечен благодарностью губернатора Воронежской области за вклад в реализацию инфраструктурных проектов.



Мост через Ведугу фактически получил новую жизнь. При проведении ремонта строители использовали современные технические решения, в том числе композитные материалы для отдельных элементов конструкции. Из них выполнены перильные ограждения и подвесной лоток, что должно повысить долговечность сооружения и снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию.



По словам заместителя министра дорожной деятельности Воронежской области Александра Дудина, объект относится к числу наиболее сложных мостовых сооружений региона.



— Это искусственное сооружение, которое мы сегодня сдаём, я считаю его крупным. Это более 140 метров — огромная высота. Здесь непростые, сложные условия были. Гарантирую, что не менее чем 50–70 лет этот мост будет стоять и служить людям в хорошем качестве, — отметил Александр Дудин.



Для тамбовских мостостроителей участие в подобных проектах давно стало привычной практикой. ООО «Спецстроймост» выполняло работы на ряде значимых объектов в Тамбовской области, включая ремонт моста через реку Ирка, капитальный ремонт моста через реку Ламочка в Сосновском округе, а также демонтаж аварийного моста в Уварове.



Участие тамбовской компании в реконструкции воронежского объекта стало ещё одним примером того, что специалисты региона востребованы не только внутри области, но и на межрегиональных инфраструктурных проектах.



Мост через Ведугу был построен в 1979 году и прослужил почти полвека. После капитального ремонта он должен обеспечить безопасное движение транспорта на одном из важных направлений Воронежской области ещё на несколько десятилетий. В Воронежской области досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Ведугу на автомобильной дороге Семилуки – Землянск. По сообщению издания «Вердикт», движение по обновлённой переправе официально открыли 5 июня.Подрядчиком работ выступило воронежское ООО «СМУ-90», однако значительную часть работ выполнили специалисты тамбовской компании ООО «Спецстроймост», работавшей на объекте в качестве субподрядчика. Предприятие возглавляет Андрей Кисляков, который недавно был отмечен благодарностью губернатора Воронежской области за вклад в реализацию инфраструктурных проектов.Мост через Ведугу фактически получил новую жизнь. При проведении ремонта строители использовали современные технические решения, в том числе композитные материалы для отдельных элементов конструкции. Из них выполнены перильные ограждения и подвесной лоток, что должно повысить долговечность сооружения и снизить затраты на дальнейшую эксплуатацию.По словам заместителя министра дорожной деятельности Воронежской области Александра Дудина, объект относится к числу наиболее сложных мостовых сооружений региона.Для тамбовских мостостроителей участие в подобных проектах давно стало привычной практикой. ООО «Спецстроймост» выполняло работы на ряде значимых объектов в Тамбовской области, включая ремонт моста через реку Ирка, капитальный ремонт моста через реку Ламочка в Сосновском округе, а также демонтаж аварийного моста в Уварове.Участие тамбовской компании в реконструкции воронежского объекта стало ещё одним примером того, что специалисты региона востребованы не только внутри области, но и на межрегиональных инфраструктурных проектах.Мост через Ведугу был построен в 1979 году и прослужил почти полвека. После капитального ремонта он должен обеспечить безопасное движение транспорта на одном из важных направлений Воронежской области ещё на несколько десятилетий.



