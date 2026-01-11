Индустриальные парки «Котовск» и «Уварово»: где есть рост и где пока ждут инвесторов 0 Развитие индустриальных парков «Котовск» и «Уварово» стало одной из тем оперативного совещания у главы Тамбовской области Евгения Первышова. О ситуации на площадках доложил руководитель Корпорации развития региона Максим Сеструхин. Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из

На трассе под Тамбовом продолжается капремонт моста через Разазовку 0 На автодороге «Тамбов – Шацк» – Парский Угол через Хлыстово продолжается капитальный ремонт моста через реку Разазовку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 368,13 метра, длина самого моста — 53,31 метра. Как сообщили

В 2026 году в Тамбовской области благоустроят почти 80 территорий за счёт федеральных средств 0 В Тамбовской области в 2026 году продолжится масштабная работа по обновлению общественных пространств и дворов. На эти цели предусмотрено 258,1 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Как

Дело о взятках на госпредприятии: бывший директор АО «Тепличное» арестован в Тамбовской области 0 В Тамбовской области расследуется уголовное дело о получении взяток в отношении бывшего генерального директора акционерного общества с государственным участием. По данным следствия, преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, обвинение предъявлено по статье 290 УК РФ.

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство школы в Бокино 0 Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд с иском к подрядной организации, сорвавшей строительство школы в селе Бокино. Надзорное ведомство требует взыскать с ООО СК «Столица Приволжья» более 216 млн рублей. Иск был подан 29 декабря в Арбитражный суд Нижегородской области, однако

Аэропорт Тамбова временно закрыли для рейсов 0 Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Тамбове. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Как пояснили в ведомстве, решение принято из соображений безопасности. Подобные ограничения для тамбовского аэропорта не редкость: последний раз они действовали в

Тамбовские «Котовские неваляшки» планируют усилить присутствие на рынке Вьетнама 0 Тамбовское предприятие «Котовские неваляшки» в 2026 году намерено расширить своё присутствие на рынке Вьетнама. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов. По его словам, устойчивый интерес к традиционной русской игрушке во Вьетнаме открывает дополнительные возможности для

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением 0 В посёлке Тригуляй городского округа Тамбов вновь обострилась хроническая проблема с электроснабжением. По словам местных жителей, перебои с подачей электроэнергии длятся не первый год, а в осенне-зимние периоды ситуация традиционно становится критической. Сейчас, утверждают жители, произошёл

В Тамбове в новогодние каникулы открылся бесплатный уличный каток 0 В Тамбове в дни новогодних каникул начал работу новый уличный каток с бесплатным входом для всех желающих. Ледовая площадка открылась возле торгово-ярмарочного комплекса на улице Базарной, 119. В тёмное время суток каток подсвечивается праздничными гирляндами, создавая атмосферу зимнего отдыха.

Тамбовская область ускоряет восстановление памятников архитектуры: в планах — более 20 объектов 0 Власти Тамбовской области намерены в течение четырёх лет восстановить не менее двадцати объектов культурного наследия. Реализация программы осуществляется при участии финансового института ДОМ.РФ и соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина по сохранению исторического наследия страны

Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт». По словам

Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного наукограда 0 Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о

Тамбовчанам предложили экологично расстаться с новогодними ёлками 0 В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В

Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп 0 Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.

Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий 0 В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие читатели «Тамбов-информ»! Спасибо, что весь год были с нами: читали, делились ссылками, подсказывали темы, поправляли детали и помогали делать новости точнее. Ваше внимание и участие — главная причина, по которой региональная повестка остаётся живой и по-настоящему полезной.

Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет 0 Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного

Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом 0 Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой

В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом 0 В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается

Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника 0 АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.