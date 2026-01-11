|
На трассе под Тамбовом продолжается капремонт моста через Разазовку
На автодороге «Тамбов – Шацк» – Парский Угол через Хлыстово продолжается капитальный ремонт моста через реку Разазовку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 368,13 метра, длина самого моста — 53,31 метра. Как сообщили дорожные службы, даже в период новогодних праздников работы на объекте не приостанавливались.
За последнее время подрядчик выполнил устройство барьерного и перильного ограждений на мосту и на подходах к нему, обустроил лестничные сходы, провёл шлифовку и подготовку бетонных поверхностей в подмостовой зоне к окраске, а также смонтировал водоотводные конструкции.
В дорожном ведомстве отмечают, что капитальный ремонт ведётся в плановом режиме и с соблюдением всех технологических требований. Завершение работ позволит повысить безопасность движения и надёжность переправы на одном из важных направлений региональной дорожной сети.
