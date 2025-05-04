Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове

От теории к практике: в Тамбове обсудили концепцию правовой политики до 2035 года

Тамбовчане залатали двор сами: жители улицы Свободной заасфальтировали ямы

Два руководителя крупных предприятий Тамбова арестованы по делу о мошенничестве на 14,7 миллиона рублей

Ветераны боевых действий продолжают оказывать поддержку участникам СВО

В Кирсанове возбуждено уголовное дело по факту использования подложных документов при заключении муниципального контракта

Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветеранов

В Уварове досрочно демонтировали мост, угрожавший действующему мосту и жилым домам

В Тамбове почтили память Евгения Боратынского

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы»

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества

» » Ремонт автодороги «Тамбов — Шацк» в Тамбовской области выходит на завершающий этап

Ремонт автодороги «Тамбов — Шацк» в Тамбовской области выходит на завершающий этап

Вчера, 12:17
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области продолжается масштабная реконструкция автодороги регионального значения «Тамбов — Шацк», проходящая в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке с 91-го по 128-й километр. Подрядчиком выступает ЗАО «ДСУ-2».

На сегодняшний день приведены в нормативное состояние 17,3 километра дорожного полотна, заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины и нанесена новая дорожная разметка. Общая длина обновлённого участка уже составляет 28 километров. Качество выполненных работ было положительно оценено инспекционной комиссией, в состав которой вошли представители профильного министерства, общественники и специалисты «Тамбовавтодора».

В 2025 году проект выходит на финальную стадию: планируется завершить укладку асфальта в районе сёл Серповое, Хлыстово и Алгасово. Также запланированы замена дорожных знаков, обновление остановок и нанесение окончательной разметки.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовская область отремонтирует 284 км дорог в 2025 году

В Тамбовской области отремонтируют 8 участков региональных дорог в 2024 год ...

Моршанский участок дороги «Тамбов-Шацк» введен в эксплуатацию

В Саратовской области залатали 891 тыс. м² дорожных ям

Ремонт участка трассы Тамбов-Пенза продолжается

В Никифоровском районе завершается ремонт участка федеральной трассы



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Администрация Тамбова оспаривает решение суда о выплате 133 млн рублей бывшему концессионеру

Вчера, 12:37
0
Администрация Тамбова направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, ранее постановившего взыскать с мэрии 133,2 миллиона рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Суд признал правомерными требования компании, связанные с досрочным расторжением концессионного соглашения по

Ремонт автодороги «Тамбов — Шацк» в Тамбовской области выходит на завершающий этап

Вчера, 12:17
0
В Тамбовской области продолжается масштабная реконструкция автодороги регионального значения «Тамбов — Шацк», проходящая в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке с 91-го по 128-й километр. Подрядчиком выступает ЗАО «ДСУ-2».

Социальный автопоезд "Забота" вновь помогает жителям отдалённых сёл Тамбовской области

Вчера, 11:55
0
С апреля в Тамбовской области вновь начал работу социальный автопоезд "Забота", предоставляющий медицинскую и социальную помощь жителям сельских территорий. Весенний этап проекта уже охватил три населённых пункта: село Пахотный Угол, село Горелое и посёлок Центральный. Здесь помощь получили более

В Тамбовской области зафиксирован резкий рост обращений по укусам клещей — пострадали более 640 человек

4 мая 2025
0
С начала сезона активности клещей в Тамбовской области уже 642 человека обратились за медицинской помощью после укусов, из них 206 — дети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели почти вдвое превышают данные за аналогичный период 2024 года, когда было

В Северном микрорайоне Строителя построят новую котельную за 355 млн рублей

4 мая 2025
0
Администрация Тамбова направит 270,1 млн рублей муниципальному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» на строительство новой котельной мощностью 32 МВт в микрорайоне Северный посёлка Строитель. Постановление о выделении средств подписал глава городской администрации Максим Косенков 28 апреля.

Опасный разворот: в Тамбове иномарка перевернулась после столкновения

3 мая 2025
0
Днём 2 мая на пересечении улиц Мичуринской и Никифоровской в северной части Тамбова произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации очевидцев, девушка-водитель автомобиля Toyota, чей водительский стаж составляет менее года, совершила запрещённый левый поворот на улицу

Тамбовская область отремонтирует 284 км дорог в 2025 году

3 мая 2025
0
Минтранс Тамбовской области совместно с главами городов и округов утвердил перечень дорожных участков, которые будут отремонтированы в 2025 году. Согласно плану, в нормативное состояние приведут более 284 километров дорожного полотна и 254 погонных метра искусственных сооружений. Общий объём

Тамбовские единоросы проводят праймериз по выдвижению кандидата в губернаторы

3 мая 2025
0
Два претендента — действующий врио губернатора Евгений Первышов и депутат областной думы Сергей Хаустов — подали заявки на участие в предварительном голосовании (праймериз) тамбовского отделения партии «Единая Россия».

Дом за рубль: инвестор отказался восстанавливать объект культурного наследия в Тамбове

2 мая 2025
0
В Тамбове вновь оказался под угрозой разрушения исторический объект — здание на углу улиц Базарной и Куйбышева, приобретённое ООО «СК Старт» всего за один рубль. Покупка состоялась в мае 2024 года в рамках программы привлечения инвесторов к сохранению памятников архитектуры. Однако спустя почти год

В Тамбове прошёл рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта среди новых граждан РФ

2 мая 2025
0
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и представителями военкомата провели очередной рейд, направленный на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Основной целью мероприятия стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя СССР Николая Кузнецова

1 мая 2025
0
26 апреля в Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый 40-летию подвига Героя Советского Союза Николая Анатольевича Кузнецова. Мероприятие объединило участников из разных городов региона — Мичуринска, Моршанска, Рассказово и

В Тамбовской области останется только один округ для выборов в Госдуму

1 мая 2025
0
Центральная избирательная комиссия России подготовила проект новой схемы одномандатных избирательных округов, в рамках которой Тамбовская область потеряет один из двух действующих округов. Документ уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества с поддельным судебным решением

1 мая 2025
0
В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества на сумму почти 4 миллиона рублей с использованием поддельного судебного решения. Расследование ведёт следственное управление УМВД по городу.

Бюджет Тамбова увеличен на миллиард: деньги пойдут на дороги, благоустройство и соцподдержку

1 мая 2025
0
На 82-м заседании Тамбовской городской думы депутаты единогласно одобрили корректировку бюджета областного центра. Согласно новым данным, доходы городского бюджета в 2025 году вырастут до 12,3 млрд рублей, а расходы — до 12,4 млрд. Таким образом, дефицит сократился почти вдвое — со 198,7 до 100 млн

В школах Тамбова проходят Всероссийские антитеррористические учения

30 апреля 2025
0
Во всех образовательных учреждениях Тамбовской области, как и по всей стране, проходят плановые Всероссийские антитеррористические учения. В тренировках участвуют педагоги, учащиеся, технический персонал и охрана. Также в процессе задействованы органы управления, силовые структуры и специальные

В Тамбове торжественно подняли Знамя Победы в преддверии 80-летия Великой Победы

30 апреля 2025
0
30 апреля на площади Ленина в Тамбове состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы — одного из главных символов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало важным событием в череде памятных акций, приуроченных к грядущему 80-летию Победы.

Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове

30 апреля 2025
0
На очередном заседании Тамбовской городской думы депутаты большинством голосов признали работу администрации по ремонту и содержанию дорог в 2024 году удовлетворительной. Однако фракция КПРФ выступила против такой оценки. Свою позицию пояснил депутат Артём Александров.

День Памяти в Сосновском округе: ветераны провели уроки Мужества и высадили «Сад памяти»

30 апреля 2025
0
Ветераны боевых действий продолжают служить Отечеству. В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Сосновском муниципальном округе прошёл День Памяти, объединивший школы, учащихся и героев локальных конфликтов.

Смертельная авария в центре Тамбова: мотоциклист погиб после столкновения с «Москвичом»

29 апреля 2025
0
Вечером 27 апреля в Тамбове на улице Советской произошла серьёзная авария с трагическим исходом. Около 22:00 40-летний водитель автомобиля «Москвич», уроженец Ростова-на-Дону, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулём которого находился 41-летний житель Тамбова.

Экс-директор "Газпром межрегионгаз Тамбов" переведён под домашний арест

29 апреля 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роману Стефанову, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Теперь вместо содержания в СИЗО он будет находиться под домашним арестом как

Тамбовская область усиливает противопожарную безопасность: депо, дроны и повышение зарплат

29 апреля 2025
0
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области врио губернатора Евгений Первышов обозначил серьёзную проблему: в регионе остро не хватает пожарных подразделений и специализированной техники, особенно в сельских поселениях.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мичуринский район, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги