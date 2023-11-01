В Тамбовской области создано семь мусороперегрузочных станций 0 В результате изменения логистики транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тамбовской области, вызванного неожиданным закрытием мусорного полигона ООО «КомЭк» в Рассказовском районе, в регионе организовано 7 мусороперегрузочных площадок. Они необходимы для того, чтобы перевозчики могли

В Тамбовской области увеличилось производство яиц 0 В течение первых девяти месяцев текущего года в Тамбовской области было произведено 90,6 миллиона яиц в различных секторах сельского хозяйства региона. Этот объем яиц превышает аналогичный период предыдущего года на 180 тысяч штук, как сообщает Министерство сельского хозяйства региона.

Моршанский участок дороги «Тамбов-Шацк» введен в эксплуатацию 0 Моршанский отрезок автодороги "Тамбов-Шацк" был введен в эксплуатацию с общей протяженностью около 11 километров. Официальная приемка данного объекта прошла успешно.

Прокуратура пресекла факты нарушения трудовых прав 0 Прокуратура Тамбовского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда в деятельности ТОГАУ "Тамбовский лесхоз". В результате проверки были выявлены нарушения требований Федерального закона "О специальной оценке условий труда" в работе лесхоза. В частности, не была

До конца года в Тамбове установят 12 светофоров на проблемных участках 0 В администрации города Тамбова объявили, что до конца текущего года будут размещены 12 светофоров на наиболее проблемных участках областного центра.

Ветераны войны: «Каждое поколение вырастает на подвигах своих предков» 0 Ветеранская организация - ММО ТО ООО «РСВА», сделала традиционными встречи ветеранов различных локальных сражений с представителями молодежи. Мы осознаем важность таких бесед и стараемся проводить их как можно чаще. «Встреча поколений» стала нашей визитной карточкой. За последнее время в ней

«Пигмент» увеличил выпуск строительной химии на 40% 0 Тамбовская компания АО «Пигмент», увеличила свой выпуск строительных химикатов на 40%. Эта информация была предоставлена Федеральным Фондом развития промышленности (ФРП).

Через суд 3 тысячи гектаров спорных земель возвращены добытчику титана 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял решение в пользу иска, поданного Тамбовской областной прокуратурой. В соответствии с этим решением, ООО «Агроальянстамбов» обязано вернуть земельные участки сельхозназначения, общей площадью более 29 миллионов квадратных метров, находящиеся в пределах

Жители Красивки Инжавинского округа просят отремонтировать больницу 1882 года постройки 0 После обращения местных жителей села Красивка, расположенного в Инжавинском муниципальном округе Тамбовской области о неудовлетворительном состоянии местной больницы, ставшей практически непригодной для предоставления полноценной медицинской помощи, депутат Тамбовской городской Думы и помощник

В Мичуринске продолжаются мероприятия в рамках проекта «Встреча поколений» 0 Одной из самых главных задач, выполняемой Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», является патриотическое воспитание молодежи. Самым действенным способом в этом деле мы считаем общение молодого поколения с

Электрики хотят обанкротить «Компьюлинк» 0 Вчера на Федресурсе появилось уведомление о намерении подать банкротный иск в арбитражный суд в отношении компании "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Этот поставщик ресурсов известен множеством конфликтов, связанных с Тамбовской областью, начиная от необоснованных начислений для потребителей и

В Тамбове объект культурного наследия продадут за 1 рубль 0 В Тамбове вновь будет выставлен на торги аварийный дом, который является объектом культурного наследия регионального значения. Продажа таких объектов за символическую сумму предусмотрена федеральным законодательством. Новый владелец обязан будет восстановить это здание, вернув ему исторический

Для муниципалитетов области закупят 52 автобуса 0 Для городов и муниципальных округов Тамбовской области приобретут 52 новых пассажирских автобуса. Поставки транспорта ожидаются в декабре текущего года и январе следующего. Эту информацию распространил Максим Егоров, Глава Тамбовской области, через свой телеграм-канал.

Задолженность по капремонту превышает 460 млн рублей 0 На оперативном совещании главы Тамбовской области министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елена Бабикова, представила информацию о задолженности по платежам на капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе. Общая сумма задолженности в области достигла 460,2

Никто не вышел на торги по развитию ул. Астраханская в Тамбове 0 Администрация Тамбова не смогла найти компанию для осуществления комплексной застройки территории (КРТ) на ул. Астраханская. Это следует из информации, представленной в процессе аукциона.

«Доширак» начнет выпускать муку в Тамбове 0 Структуры, связанные с производством быстроразваривающейся лапши под торговой маркой «Доширак», могут начать выпуск муки в Тамбове, согласно данным ЕГРЮЛ. В конце октября 2023 года компания ООО «Доширак Рус» создала дочернее предприятие - ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», которое имеет

Имущество городского предприятия МУП «ТИС» распродают с торгов 0 Акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» продолжает приобретать активы муниципального унитарного предприятия «Тамбовинвестсервис». Информация о заключении двух договоров купли-продажи была размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве организатором торгов - ООО

Администрация Тамбова выставила на торги туалет на рынке 0 Администрация Тамбова предоставляет в аренду туалет, который находится на первом этаже Дома быта "Русь". Это помещение, принадлежащее муниципалитету, имеет общую площадь 9,4 квадратных метра. Начальная ставка за аренду составляет 3 144 рубля в месяц. Заявки от потенциальных арендаторов принимаются

ФК «Спартак» обыграл на домашнем поле ФК «Знамя» 0 На стадионе "Спартак" в Тамбове завершилась футбольная встреча в рамках LEON-Первенства Второй Лиги "Дивизион Б" сезона 2023 года между ФК "Спартак" и ФК "Знамя". Команда из Тамбова одержала победу над соперниками из Ногинска со счетом 2:0.

Мужчина, чтобы скрыть своё правонарушение, сделал ложный донос 0 В результате проведения процессуальной проверки было установлено, что 29-летний резидент Петровского района представил ложную информацию в дежурную часть полицейского участка относительно угона своего автомобиля. По данным следствия, он сделал это с намерением скрыть совершенное им правонарушение,