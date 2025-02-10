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В Тамбовской области отремонтируют 8 участков региональных дорог в 2024 году
Сегодня, 10:48
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Власти Тамбовской области определили список дорожных объектов, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В программу вошли восемь участков региональных трасс общей протяжённостью более 100 километров.
Список участков, запланированных к ремонту:
«Каспий» – Протасово – Каменка (0+000 – 13+829 км) – почти 14 км, из которых 4 км уже обновлены.
«Каспий» – Токаревка (16+000 – 35+723 км) – около 20 км, 4 км уже отремонтированы.
«Каспий» – Каменка – Ржакса (12+300 – 31+025 км) – свыше 18 км.
«Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский (96+497 – 118+690 км) – чуть более 22 км, из них 5 км были введены в эксплуатацию в прошлом году.
«Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский – Вольная Вершина – граница Воронежской области (12+600 – 18+937 км) – более 6 км.
Мучкапский – Покровка (0+000 – 4+700 км) – 4,7 км.
«Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский – Перевоз – Тамбов – Пенза – Инжавино – Уварово» (0+000 – 17+781 км) – почти 18 км, из которых 11 км уже заасфальтированы.
Кроме того, в этом году завершат ремонт трассы Тамбов – Шацк. Из 37 км дороги, включённой в программу, 17 км были приведены в нормативное состояние в прошлом году.
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