Суд поддержал отказ от контракта на ремонт моста через Разазовку

Спор возник вокруг решения Тамбовского УФАС России от 16 апреля 2025 года. Тогда антимонопольный орган отказался включать ЗАО «ДСУ-2» в реестр недобросовестных поставщиков и пришёл к выводу, что у заказчика — ТОГКУ «Тамбовавтодор» — отсутствовали основания для одностороннего отказа от исполнения государственного контракта, заключённого в январе 2025 года.



В свою очередь «Тамбовавтодор» настаивал, что расторжение контракта было обязательным. Основанием послужили выводы внеплановой проверки, проведённой прокуратурой и УФАС, в ходе которой было установлено нарушение порядка оценки заявок. Комиссия заказчика при определении победителя учла опыт ЗАО «ДСУ-2» по контракту на строительство путепровода стоимостью 1,53 млрд руб., который на момент закупки находился в стадии исполнения. Между тем закупочная документация и Закон № 44-ФЗ допускают учёт только полностью исполненных контрактов.



Апелляционный суд согласился с доводами заказчика, указав, что контракт был заключён с участником, не соответствующим критериям закупки. В такой ситуации, по мнению суда, заказчик действовал в рамках Закона о контрактной системе и был вправе, а фактически обязан отказаться от исполнения контракта.



Коллегия также указала, что Тамбовское УФАС ограничилось формальной оценкой ситуации, не проанализировав в должной мере добросовестность поведения подрядчика, значимость допущенных нарушений и их влияние на конкуренцию. Такой подход, отметил суд, противоречит позиции Верховного суда, требующего от антимонопольных органов содержательного анализа обстоятельств дела.



Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, которым было признано незаконным решение регионального управления ФАС, принятое в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт моста через реку Рazazовку на автодороге «Тамбов–Шацк – Парский угол через Хлыстово».




