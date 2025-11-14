|
Воронежское УФАС пытается вернуть в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Коттедж-индустрия»
Вчера, 20:08
История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.
Компания оказалась в реестре после того, как выиграла конкурс на строительство пристройки к школе № 1 в Верхней Хаве, но не смогла внести обеспечение исполнения контракта — 177,5 млн руб. и в итоге не подписала контракт. Антимонопольный орган посчитал, что подрядчик проявил недостаточную осмотрительность и включил его в реестр.
Сама «Коттедж-индустрия» объяснила отказ подписывать контракт отсутствием средств для обеспечения. В октябре арбитраж Воронежской области согласился с позицией компании, указав, что та не смогла получить банковскую гарантию по причинам, не зависящим от неё. Теперь УФАС пытается оспорить это решение в апелляции.
Компания, работающая с 1999 года, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В 2024 году её выручка выросла до 795,6 млн руб., хотя чистая прибыль снизилась до 351 тыс. руб.
