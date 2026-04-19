Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы
Сегодня, 12:00
К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление, складская логистика и зернотрейдинг.
Рабочая встреча с участием студентов и преподавателей прошла на базе предприятия, которое возглавляет председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин. В центре обсуждения — обновление входной группы, зоны отдыха, въездной стелы и формирование единого визуального облика производственной площадки.
Проект стал продолжением форсайт-сессии о взаимодействии промышленности и креативных индустрий, прошедшей ранее в Тамбове. Однако на практике сотрудничество с московским вузом вызвало и обратную реакцию.
Фактически речь идёт о том, что к разработке ключевых решений для предприятия привлекаются специалисты из столицы, тогда как в регионе есть собственные профильные кадры — выпускники архитектурных и дизайнерских направлений. Ежегодно тамбовские вузы выпускают десятки специалистов, однако, по мнению наблюдателей, они не получают достаточного количества реальных заказов, подталкивая выпускников к переезду в другие регионы.
В результате формируется замкнутый круг: отсутствие крупных проектов внутри региона не позволяет местной профессиональной среде развиваться, а бизнес, не видя сильной локальной школы, продолжает обращаться к внешним исполнителям.
При этом сам проект в Селезнях предполагает не только благоустройство, но и работу над корпоративной айдентикой, повышением инвестиционной привлекательности и созданием комфортной среды для сотрудников. Студенты будут разрабатывать решения для входной группы, общественных пространств и административных помещений.
В компании отмечают, что участие молодых дизайнеров позволяет получить свежий взгляд на промышленную среду. Однако для региона в целом ситуация поднимает более широкий вопрос — о том, будет ли развиваться собственная архитектурная и дизайнерская школа или ключевые проекты и дальше будут уходить за пределы области.
