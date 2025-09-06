Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

Вчера, 20:02
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий.

Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов фестивалей и всех, кто готов создавать новые проекты и развивать креативную экономику региона.

Центр оказывает помощь в поиске финансирования (гранты, инвестиции), организует обучение, открывает выход на новые рынки и формирует сообщество единомышленников. По сути, это стартовая площадка, где идеи получают возможность вырасти в устойчивый бизнес.

Ключевым партнёром проекта выступает Корпорация развития Тамбовской области. Центр делает акцент на поддержке креативных предпринимателей и стартапов, а корпорация обеспечивает инфраструктуру для промышленности и крупных инвестиций. Вместе они формируют полный цикл поддержки — от первых шагов до масштабных бизнес-проектов.
В Тамбове предложили вынести нефтебазу на Астраханской за пределы города

Сегодня, 10:01
На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

Вчера, 20:02
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов

Пушкинская карта переходит под управление ВТБ: как её перевыпустить

Вчера, 18:18
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения

Интрига сохраняется: в Тамбове за места в гордуме борются шесть партий

Вчера, 13:57
До выборов в Тамбовскую городскую Думу остаются считаные дни, и новые данные исследования Russian Field показывают, что борьба будет напряжённой. Фаворит кампании очевиден — «Единая Россия» с рейтингом 53,7%. Её позиции прочны, и сомнений в прохождении у наблюдателей нет. Главная интрига — кто

Тамбовчанка Оксана Осетрова поборется за премию Тимченко «Человек дела»

Вчера, 12:34
Директор АНО «Вершина» в Тамбовской области Оксана Осетрова вошла в список номинантов премии «Человек дела», учреждённой Благотворительным фондом Геннадия Тимченко. Премия появилась в 2025 году к 15-летию фонда. Она направлена на поддержку лидеров социальных инициатив и объединение победителей

В Тамбове определился застройщик квартала в центре города

6 сентября 2025
Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок. Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся

В Тамбове завершается реконструкция фонтана «Дружба народов»

6 сентября 2025
Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель. Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном

«Тамбовские волки» завоевали бронзу на всероссийском конкурсе скорой помощи

6 сентября 2025
В Туле 5 сентября прошёл конкурс на звание лучшей бригады скорой помощи, собравший 28 команд из 17 регионов России. Тамбовскую область представляла команда с говорящим названием «Тамбовские волки» — врач Александр Черица, фельдшер Анна Ильичёва, водитель Сергей Родионов и дублёры состава: врач Юрий

В Тамбове открыли фотовыставку «Донбасс» с работами военного корреспондента «РГ»

6 сентября 2025
В Пушкинской библиотеке Тамбова открылась фотовыставка «Донбасс» (12+), автором которой стал военный корреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов. В экспозицию вошло более 40 кадров, запечатлевших события в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобождённой Курской области. На

К 2030 году Тамбовская область планирует выйти на производство 58 тысяч тонн яблок

6 сентября 2025
В Мичуринске в рамках 19-й всероссийской выставки «День садовода» обсудили перспективы развития садоводства и вопросы продовольственной безопасности. В конференции принял участие врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Тамбовщина традиционно считается центром российского садоводства:

Имущество семьи Юрьевых распродают: с молотка ушёл бывший ТД «Данилинский»

5 сентября 2025
Имущество кредитного потребительского кооператива «Золотая Русь», признанного банкротом в 2021 году, продолжает уходить с торгов. Как стало известно, здание бывшего торгового дома «Данилинский» (г. Тамбов, ул. Базарная, 116а) реализовано за 23,6 млн рублей при начальной цене 24,3 млн. По данным из

В Тамбове решено списать троллейбус: 31 октября сеть перестанет работать

5 сентября 2025
Тамбов окончательно прощается с троллейбусом. Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортёр», датой полного прекращения действия электротранспорта назначено 31 октября 2025 года — всего за пять дней до 70-летнего юбилея системы. По словам Максима Косенкова, содержание оставшихся четырёх

«Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за год

5 сентября 2025
На Федресурсе появилось уведомление от московского ООО «Русингредиентс» о намерении подать заявление о банкротстве тамбовского подрядчика «Дормострой». Это уже 13-й подобный сигнал в 2025 году от разных организаций. В Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается иск о признании компании

Приговор по делу о «котовских котельных»: топ-менеджер «Компьюлинка» получил 4,5 года

5 сентября 2025
Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области. Учредитель компании «Энергофит» и топ-менеджер группы «Компьюлинк» Олег Попов признан виновным в мошенничестве и приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии общего

Завод «Ревтруд» снова пытается продать комплекс бывшего НИИ «Эфир»

4 сентября 2025
В Тамбове на торги выставлен имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир», расположенный на улице Коммунальная, 25. Актив принадлежит оборонному заводу «Ревтруд» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», управление осуществляет ГК «Динамика»). Согласно документации, стартовая цена

Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки аграриев на конференции по садоводству

4 сентября 2025
В Мичуринском муниципальном округе состоялась Международно-практическая конференция «Интенсивное садоводство от Мичурина до настоящего времени. История, настоящее и будущее». Мероприятие организовано в рамках проведения Всероссийской выставки «День Садовода-2025», приуроченной к 170-летию

Максим Косенков решил «побороться» за пост главы администрации Тамбова

4 сентября 2025
В понедельник, 3 сентября, в последний день приёма заявлений, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков подал документы на участие в конкурсе на должность мэра города. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Максим Косенков руководит городской администрацией с 2022 года, а до

В Тамбове объявили новый аукцион на проект филармонии за 72 млн рублей

4 сентября 2025
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного

На набережной Тамбова появится новый бизнес-центр вместо бывшей кислородной станции

4 сентября 2025
Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке. Согласно материалам, здание не

В Тамбовской области продлили купальный сезон до середины сентября

3 сентября 2025
Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе

Льготники с севера Тамбова смогут получать лекарства ближе к дому

3 сентября 2025
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут
