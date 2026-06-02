Прокуратура проверила строительство школы в Бокино: рисков срыва сроков не выявлено Комментариев: 0



Во время выезда представители концессионера рассказали о текущей готовности объекта, будущем оснащении образовательного учреждения и создаваемой инфраструктуре. По итогам осмотра в прокуратуре сообщили, что на данный момент рисков несвоевременного ввода школы в эксплуатацию не выявлено.



Вместе с тем внимание надзорного ведомства привлекли подъездные пути к образовательному учреждению. Как отметили в прокуратуре, техническая готовность строящейся автомобильной дороги остаётся низкой.



После рабочего совещания заместитель прокурора поручил организовать дополнительные проверки. Исполнение законодательства при строительстве школы и объектов улично-дорожной сети взято на личный контроль руководством прокуратуры Тамбовской области.



Школа в Бокино является одним из крупнейших образовательных объектов региона последних лет. Проект предусматривает строительство четырёхэтажного здания площадью около 16 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся современные учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, два спортивных зала, тренажёрный зал, медицинский блок, а также театральная и дизайн-студии.



Напомним, первоначально открыть школу планировалось ещё осенью 2024 года. Однако сроки были сорваны. В сентябре прошлого года глава региона Евгений Первышов сообщал, что новый подрядчик выполнил около половины необходимых работ и объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года.



Строительство школы сопровождалось и уголовным расследованием. В ноябре 2024 года Следственный комитет возбудил дело о хищении более 250 млн рублей авансовых средств, перечисленных концессионеру. По версии следствия, деньги были использованы не по целевому назначению.



Образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Первоначальная стоимость строительства и оснащения школы оценивалась примерно в 2 млрд рублей. Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил строящуюся школу на 1100 мест в селе Бокино городского округа Тамбов. Проверка прошла в рамках надзора за реализацией национальных проектов.Во время выезда представители концессионера рассказали о текущей готовности объекта, будущем оснащении образовательного учреждения и создаваемой инфраструктуре. По итогам осмотра в прокуратуре сообщили, что на данный момент рисков несвоевременного ввода школы в эксплуатацию не выявлено.Вместе с тем внимание надзорного ведомства привлекли подъездные пути к образовательному учреждению. Как отметили в прокуратуре, техническая готовность строящейся автомобильной дороги остаётся низкой.После рабочего совещания заместитель прокурора поручил организовать дополнительные проверки. Исполнение законодательства при строительстве школы и объектов улично-дорожной сети взято на личный контроль руководством прокуратуры Тамбовской области.Школа в Бокино является одним из крупнейших образовательных объектов региона последних лет. Проект предусматривает строительство четырёхэтажного здания площадью около 16 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся современные учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, два спортивных зала, тренажёрный зал, медицинский блок, а также театральная и дизайн-студии.Напомним, первоначально открыть школу планировалось ещё осенью 2024 года. Однако сроки были сорваны. В сентябре прошлого года глава региона Евгений Первышов сообщал, что новый подрядчик выполнил около половины необходимых работ и объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года.Строительство школы сопровождалось и уголовным расследованием. В ноябре 2024 года Следственный комитет возбудил дело о хищении более 250 млн рублей авансовых средств, перечисленных концессионеру. По версии следствия, деньги были использованы не по целевому назначению.Образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Первоначальная стоимость строительства и оснащения школы оценивалась примерно в 2 млрд рублей.



