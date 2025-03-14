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В Тамбовской области обсудили строительство школы в Бокино после выявленных нарушений
14 марта 2025
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Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин провёл рабочее совещание на стройплощадке школы на 1100 мест в селе Бокино. В обсуждении приняли участие врио заместителя главы региона Евгений Зименко, представители застройщика, а также сотрудники министерства градостроительства и архитектуры.
Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства (концессии), однако ранее его строительство столкнулось с серьёзными проблемами. После прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), связанное с хищением бюджетных средств на этом объекте.
На совещании обсудили ключевые препятствия, мешающие реализации проекта, и возможные пути их устранения. Было отмечено, что строительством займётся новый застройщик, а завершить возведение школы планируют в 2025 году.
Прокурор Александр Гулягин призвал всех участников проекта наладить взаимодействие и обеспечить прозрачность дальнейших работ, чтобы избежать новых нарушений. Ход строительства и расследование по делу остаются под контролем прокуратуры.
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