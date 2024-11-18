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Заместитель прокурора Тамбовской области проверил ход капитального ремонта школы №3 в Рассказово
Сегодня, 12:27
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Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил школу №3 в городе Рассказово, где проводится капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование». На совещании с представителями администрации, подрядчика и других ответственных сторон обсуждались вопросы своевременного завершения ремонтных работ.
По состоянию на 14 ноября 2024 года выполнено 72% от общего объёма работ, хотя ранее завершение ремонта было запланировано на 1 ноября. Рассказовская межрайонная прокуратура уже дважды выносила подрядчику предупреждения о недопустимости срыва сроков, однако обязательства не были выполнены.
В связи с этим прокуратура внесла представление генеральному директору подрядной организации, а также инициировала привлечение компании к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ за неисполнение условий контракта.
Игорь Зайферт подчеркнул необходимость ускорения работ, чтобы минимизировать риски для учебного процесса. Прокуратура продолжит контроль за ситуацией, добиваясь полного и качественного завершения ремонта в кратчайшие сроки.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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