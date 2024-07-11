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Максима Харникова привлекли к административной ответственности из-за срыва сроков по благоустройству

Сегодня, 09:00
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Максима Харникова привлекли к административной ответственности из-за срыва сроков по благоустройствуГлава Мичуринска Максим Харников был привлечён к административной ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Прокуратура города обнаружила нарушения при реализации национального проекта "Жильё и городская среда". В 2022 году управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области заключило с администрацией Мичуринска соглашение о предоставлении субсидии в размере 36 миллионов рублей из областного бюджета на благоустройство общественных территорий.

Муниципалитет обязался завершить благоустройство пяти общественных территорий города до 1 января 2024 года. Однако сроки выполнения намеченных работ были нарушены. В связи с этим прокурор города вынес постановление о привлечении Харникова к административной ответственности и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. На данный момент постановление суда пока не вступило в законную силу.

Фото Михаила Белых
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