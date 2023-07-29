Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Бди!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

» » В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер

В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер

Сегодня, 10:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Пресс-служба регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства опубликовала видео работ по благоустройству пешеходной зоны возле стадиона "Динамо" в областном центре.

Данный проект направлен на преобразование сквера "Рассвет", расположенного через дорогу от стадиона. В прошлом году жители Тамбова проголосовали за ремонт этого сквера, и теперь благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" его общественное пространство приводится в порядок.

Сотрудники подрядной организации занимаются обновлением тротуарных дорожек и укладкой рулонного газона в зоне, прилегающей к стадиону. В самом сквере они укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время планируется установить уличное освещение, скамейки и урны.

В этом году на благоустройство девяти общественных пространств, выбранных в ходе Всероссийского голосования, в Тамбовской области было выделено около 115 миллионов рублей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Горожане недовольны проектом благоустройства сквера возле детсада «Подсолн ...

Митрополит Феодосий освятил православную беседку у стадиона «Динамо»

В районе стадиона «Динамо» в Тамбове воздвигнут дом молитвы

Продолжается реконструкция стадиона «Спартак»

В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера»

В Рассказово пустующую территорию превратят в сквер



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Котовчанин угрожал топором судебному приставу

Сегодня, 12:21
0
В Котовске был вынесен приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер

Сегодня, 10:30
0
Пресс-служба регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства опубликовала видео работ по благоустройству пешеходной зоны возле стадиона "Динамо" в областном центре.

На Рассказовском шоссе произошла серьезная авария с участием мотоцикла

Сегодня, 10:21
0
Во второй половине дня 30 июля на Рассказовском шоссе произошло серьезное дорожное происшествие, в котором пострадал мотоциклист.

В Тамбове мужчина погиб под колёсами грузовика

Вчера, 08:39
0
В посёлке Строитель (округ Тамбов) произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Сад памяти Зои Космодемьянской в Тамбовском округе оказался заброшен

Вчера, 08:32
0
В мае 2021 года в селе Борщёвка Тамбовского района была организована посадка Сада памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Активисты, включая участников из организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия», приняли участие в этом мероприятии. Выбор пал на Борщёвку ввиду наличия там

Некапитальные объекты подвергнут ревизии

29 июля 2023
0
Для улучшения облика города Тамбова и достижения более привлекательной атмосферы, в администрации города была сформирована специальная комиссия. Основная задача этой комиссии, заключается в контроле за размещением и внешним видом некапитальных объектов городской застройки.

В Тамбове проходит забег под названием «PLES Active»

29 июля 2023
0
В Тамбове 29 июля проходит забег под названием "PLES Active", который организован в честь открытия заключительного этапа первой в регионе экологической тропы.

В Тамбове капитально отремонтируют казачью школу

29 июля 2023
0
В январе 2024 года в областном центре стартует капитальный ремонт казачьей кадетской школы-интерната, которая носит имя графа И. И. Воронцова-Дашкова. Эту информацию предоставило ИА «Онлайн Тамбов». По сообщениям, работы будут проведены в шесть этапов.

Тамбовский журналист награжден орденом «Мужества»

29 июля 2023
0
Президент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал указ о присуждении ордена Мужества Роману Польшакову, выпускнику Державинского университета. В 2014 году он успешно окончил ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности "Международные отношения" и в течение долгого времени трудился на тамбовском

В министерстве экологии прошли обыски по уголовному делу

29 июля 2023
0
По информации "ПроТамбов", 27 июля, в региональном министерстве экологии и природных ресурсов состоялись обыски, связанные с возбуждением уголовных дел по факту растраты бюджетных средств чиновниками. По данным правоохранительных органов, при закупке мусоросортировочных станций для Петровского и

Максим Егоров потребовал усилить контроль за реализацией нацпроектов

29 июля 2023
0
В ходе заседания оперативного штаба по реализации национальных проектов, глава Тамбовской области Максим Егоров, напомнил своим подчиненным о важности строгого контроля за соблюдением сроков реализации проектов, особенно в отношении дорожных и водоснабжающих объектов.

В Тамбове планируют высадить тысячу деревьев

28 июля 2023
0
В Тамбове был разработан осенний план посадки деревьев, в рамках которого планируется высадить около тысячи крупномеров в различных районах города.

В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная

28 июля 2023
0
В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная в микрорайоне "Донской", и её запуск планируется на текущую осень. В настоящее время дорожное полотно полностью завершено, а к середине сентября запланировано осуществить проектные решения для переустройства системы водоснабжения,

Депутаты считают необходимо расширить налоговые льготы на имущество для многодетных

28 июля 2023
0
В ходе обсуждения в Тамбовской городской Думе вопроса о льготах на имущество на присоединённых к Тамбову территориях, депутат Артём Александров высказал предложение о предоставлении льгот для всех многодетных семей, а не ограничиваться только сельской территорией.

В Тамбове проводят модернизацию стадиона «Спартак»

27 июля 2023
0
В эту субботу, 29 июля, на стадионе "Спартак" в Тамбове состоится первый домашний матч (0+) команды "Спартак" в рамках сезона 2023-2024 первенства России по футболу против московского клуба "Сахалинец" из дивизиона "Б" ЛЕОН-Второй лиги. Перед началом сезона были проведены частичные модернизации

В Тамбове отравились посетители кафе «Суши даром»

27 июля 2023
0
В областном центре зафиксированы случаи отравления жителей, которые заказали продукцию в кафе «Суши даром». Региональные эксперты Роспотребнадзора в Тамбовской области ведут эпидемиологическое расследование данного инцидента.

В Тамбове на две недели перекроют участок улицы К. Маркса

27 июля 2023
0
С 31 июля по 13 августа в областном центре будет временно прекращено движение транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Державинской до Интернациональной. Причина этого - проведение капитального ремонта оборудования тепловой камеры, расположенной в районе Пушкинской библиотеки.

В продукции ОАО «Токаревская птицефабрика», которая была поставлена в школу, обнаружили сальмонеллу

27 июля 2023
0
В ходе проведения лабораторного мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор обнаружил недопустимые элементы в продукции нескольких российских компаний, которые включены в реестр экспортеров.

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

27 июля 2023
0
"РКС-Тамбов" недавно опубликовала новые сроки завершения ремонта канализационного коллектора на улице Подвойского в Тамбове, который продолжался полгода, вызывая недовольство жителей города из-за постоянного шума дизельных насосов и запахов.

Городские власти до настоящего момента не определили статус Пригородного леса

27 июля 2023
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном лесном контроле. Депутат от КПРФ Артем Александров поднял вопрос о статусе Пригородного леса и состоянии леса в посёлке Тригуляй.

В Тамбовской области торжественно вручили дипломы студентам «Школы фермера» Россельхозбанка

26 июля 2023
0
25 июля в Тамбовской области состоялся выпускной 38 слушателей третьего этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. С завершением обучения фермеров поздравили представители Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, Мичуринского ГАУ,
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги