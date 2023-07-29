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В Тамбове напротив стадиона «Динамо» начали ремонтировать сквер
Сегодня, 10:30
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Пресс-служба регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства опубликовала видео работ по благоустройству пешеходной зоны возле стадиона "Динамо" в областном центре.
Данный проект направлен на преобразование сквера "Рассвет", расположенного через дорогу от стадиона. В прошлом году жители Тамбова проголосовали за ремонт этого сквера, и теперь благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" его общественное пространство приводится в порядок.
Сотрудники подрядной организации занимаются обновлением тротуарных дорожек и укладкой рулонного газона в зоне, прилегающей к стадиону. В самом сквере они укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время планируется установить уличное освещение, скамейки и урны.
В этом году на благоустройство девяти общественных пространств, выбранных в ходе Всероссийского голосования, в Тамбовской области было выделено около 115 миллионов рублей.
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