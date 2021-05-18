|
Горожане недовольны проектом благоустройства сквера возле детсада «Подсолнух»
Сегодня, 09:55
Комментариев: 0
Версия для печати
В районе детского сада «Подсолнух» в городе Тамбове началось благоустройство общественной территории. К концу лета здесь появится сквер для прогулок и отдыха.
При этом по словам местных жителей, не были учтены их пожелания по парковочным местам и созданию сквера «Космонавтов» в честь 60-летия со дня запуска первого человека в космическое пространство – Юрия Алексеевича Гагарина.
Местные жители добивались благоустройства сквера в течение нескольких лет, им обещали выполнить работы еще в 2019 году. Стоимость контракта - 14 млн рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.