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Завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева в Тамбове
Сегодня, 09:56
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В городе Тамбове завершаются работы по созданию сквера по ул. Рылеева, 100 в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Проведены работы по озеленению, установлены лавочки, элементы уличного освещения.
В процессе строительства сквера удалось на Рылеева, 100 удалось решить давнюю проблему скопления ливневых вод.
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