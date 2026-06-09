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Суд обязал «РКС-Тамбов» выплатить более 46 млн рублей за загрязнение реки Паники
Вчера, 17:11
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Арбитражный суд Тамбовской области взыскал с ООО «РКС-Тамбов» 46,54 млн рублей за загрязнение реки Паники канализационными стоками. Также компании предстоит выплатить почти 700 тыс. рублей государственной пошлины. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», изучившее материалы дела.
По данным прокуратуры, причиной судебного разбирательства стал аварийный сброс сточных вод из канализационного колодца на улице Островитянова в Тамбове. В результате загрязнённые стоки попадали в реку Панику.
Во время проверок специалисты зафиксировали неоднократное излитие канализационных вод и отобрали пробы воды в месте загрязнения. Лабораторные исследования показали многократное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Расчёт ущерба был произведён за период с 25 апреля по 5 мая 2025 года. В итоге сумма вреда окружающей среде составила 46,54 млн рублей.
В суде представители «РКС-Тамбов» не согласились с иском, однако собственного расчёта ущерба не представили. Суд пришёл к выводу, что ответственность за загрязнение водного объекта лежит на эксплуатирующей организации, поскольку аварийный коллектор находится в её ведении, а разрешения на сброс сточных вод в реку у компании не было.
После вступления решения в законную силу взысканные средства должны поступить государству через Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора. Прокуратура заявила, что проконтролирует исполнение судебного решения.
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