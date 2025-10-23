Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки

«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки

Вчера, 18:14
Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт».

Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области, требуя возместить ущерб, причинённый сбросом канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи. Весной прошлого года здесь образовалось зловонное озеро, и экспертиза показала превышение вредных веществ в воде.

Представители «РКС-Тамбов» отрицали нарушения и настаивали, что порядок отбора проб был нарушен, а документы составлены с ошибками. Тем не менее, суд не принял эти доводы и встал на сторону Минэкологии.

— Факт загрязнения никто не оспаривает. А принцип экологической виновности предполагает, что именно нарушитель должен доказать, что он не виновен, — подчеркнул начальник отдела госконтроля регионального Минэкологии Сергей Свистунов, слова которого приводит «Вердикт».

По решению суда, компания должна выплатить 1 115 110 рублей ущерба и 58 тысяч рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано.

Как отмечает издание, прохудившийся коллектор, из-за которого произошёл сброс сточных вод, заменили летом этого года. Однако местные жители сообщают, что проблемы с водой в притоке Цны сохраняются — теперь загрязнение наблюдается в другом месте, в районе ДСУ-2.
«Новая галерея» открыла 26-й сезон выставкой «Опять двадцать пять»

Вчера, 17:12
0
В Тамбове начала работу новая экспозиция арт-проекта «Новая галерея», действующего на базе отделения Сбера. Выставка под названием «Опять двадцать пять» (12+) открывает 26-й сезон и объединяет 50 живописных работ художников из Тамбова и Липецка. Первая в этом сезоне экспозиция не имеет единой темы

Прокуратура подтвердила: компания, связанная с «Ренна-Холдингом», получила господдержку незаконно

Вчера, 16:00
0
Прокуратура Белгородской области проверила информацию о нарушениях при предоставлении субсидии компании ООО «Советское», входящей в структуру «Ренна-Холдинга», и подтвердила факт неправомерного получения господдержки. Об этом сообщает издание «Блокнот Тамбов» со ссылкой на официальный ответ

В Тамбовской области предлагают запретить продажу сельхозземель до 2050 года

Вчера, 11:12
0
Тамбовские депутаты обсудили инициативу о введении моратория на приватизацию сельскохозяйственных земель, находящихся в собственности региона и муниципалитетов. Согласно законопроекту, продавать такие участки частным лицам и компаниям нельзя будет до 2050 года. Как поясняют разработчики, земельный

Ветеран Афганистана Юрий Бабичев провёл урок мужества для школьников Мичуринска

23 октября 2025
0
Члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана продолжают активную военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча прошла в комнате «Боевой Славы», где с девятиклассниками школы № 2 пообщался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник, кавалер ордена

В администрации Тамбова снова меняют структуру: появится комитет городского хозяйства и «управление по делам горожан»

23 октября 2025
0
На заседании комитета гордумы по местному самоуправлению заместитель главы администрации Наталья Фирсова рассказала о планируемой реорганизации структуры мэрии. Главное изменение — возрождение комитета городского хозяйства. Он объединит два действующих подразделения — комитет благоустройства и

Дорожники Тамбовской области выполнили 87% годового плана по ремонту трасс

23 октября 2025
0
Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области подвело итоги за девять месяцев 2025 года. Ведомство отчиталось о 100% контрактации и 87% выполненных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году запланировано привести в порядок 125 км автодорог и почти 16

Тамбовское управление федеральных трасс войдёт в состав «Большой Волги»

23 октября 2025
0
Министерство транспорта России приняло решение объединить два дорожных управления — ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» (Тамбов) и ФКУ «Большая Волга». Приказ о реорганизации подписан 15 октября. Руководителем тамбовского учреждения является Юрий Сорокин. На его балансе находится обслуживание

Гендиректор «Тамбовстроймеханизации» отправлен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере

22 октября 2025
0
Ленинский районный суд города Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору ООО «Тамбовстроймеханизация» Александру Котельникову. Как сообщает издание «Вердикт», представители суда подтвердили, что руководитель компании обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ —

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

22 октября 2025
0
В минувшие выходные в Мичуринске состоялась торжественная церемония, посвящённая открытию мемориальной доски старшему прапорщику Андрею Сергеевичу Басову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений

22 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы. Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по

Глава Инжавинского округа ушёл в отставку, исполняющим обязанности назначен Михаил Антонов

22 октября 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о досрочном прекращении полномочий главы Инжавинского муниципального округа Геннадия Селезнёва. Документ датирован 22 октября 2025 года. Причины отставки в официальных источниках не уточняются. В тот же день губернатор подписал

В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей

21 октября 2025
0
Рассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.

В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей

21 октября 2025
0
Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года

21 октября 2025
0
В Тамбовской области утверждена долгосрочная программа модернизации общественного транспорта. Документ подписал и. о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с текстом приказа. Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили

Тамбовскую прокуратуру возглавит новый руководитель: сенаторы одобрили кандидатуру Андрея Кулагина

21 октября 2025
0
Совет Федерации России поддержал назначение Андрея Кулагина на должность прокурора Тамбовской области. Его кандидатура внесена Генеральной прокуратурой РФ и получила одобрение профильного комитета Совета Федерации. Действующий прокурор региона Александр Гулягин, занимавший пост с конца 2020 года,

В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ

20 октября 2025
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации. Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с

Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова

20 октября 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном совещании регионального правительства заявил о необходимости жёстко пресечь незаконное строительство домов в пригородных лесах. По его словам, схема уже давно известна: землю делят, распределяют между заинтересованными лицами и начинают

В Тамбовской области создадут единое парковочное пространство — план рассчитан до 2035 года

20 октября 2025
0
Власти Тамбовской области намерены навести порядок с парковками. Как сообщает «Вердикт», утверждён план по созданию единого парковочного пространства (ЕПП), рассчитанный до 2035 года. Документ подписал губернатор Евгений Первышов, исполнение поручено областному Минтрансу. План предусматривает

В Тамбовской области спасли редкую сову, пострадавшую в городе

19 октября 2025
0
В Центр охраны хищных птиц в рамках проекта «Экология на колёсах» привезли новую пациентку — длиннохвостую неясыть с черепно-мозговой травмой. Как это часто случается с городскими совами, хищница отправилась на охоту на городские улицы, где больше добычи, но столкнулась с опасностью — на неё напала

Тамбовский аэропорт и строительная компания «Ригель» оказались в суде из-за многомиллионного спора

19 октября 2025
0
В Тамбове разгорается судебный конфликт между строительной компанией «Ригель» и местным аэропортом. Предприятие подало иск на 3,8 млн рублей, но детали требований пока остаются неясными. Первое заседание в арбитражном суде уже отложили до 11 ноября — сторонам дали время собрать дополнительные
