«РКС-Тамбов» заплатит более миллиона рублей за загрязнение Жигалки
Вчера, 18:14
Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию «РКС-Тамбов» виновной в загрязнении ручья Жигалка — притока реки Цна — и постановил взыскать более 1,1 миллиона рублей ущерба, сообщает деловое издание «Вердикт».
Разбирательство длилось с марта этого года. Иск подало Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области, требуя возместить ущерб, причинённый сбросом канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи. Весной прошлого года здесь образовалось зловонное озеро, и экспертиза показала превышение вредных веществ в воде.
Представители «РКС-Тамбов» отрицали нарушения и настаивали, что порядок отбора проб был нарушен, а документы составлены с ошибками. Тем не менее, суд не принял эти доводы и встал на сторону Минэкологии.
— Факт загрязнения никто не оспаривает. А принцип экологической виновности предполагает, что именно нарушитель должен доказать, что он не виновен, — подчеркнул начальник отдела госконтроля регионального Минэкологии Сергей Свистунов, слова которого приводит «Вердикт».
По решению суда, компания должна выплатить 1 115 110 рублей ущерба и 58 тысяч рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано.
Как отмечает издание, прохудившийся коллектор, из-за которого произошёл сброс сточных вод, заменили летом этого года. Однако местные жители сообщают, что проблемы с водой в притоке Цны сохраняются — теперь загрязнение наблюдается в другом месте, в районе ДСУ-2.
