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Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки
Сегодня, 10:01
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Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» о возмещении ущерба, причинённого незаконным сбросом сточных вод в реку Царёвку. Предприятие обязано выплатить более 4,4 млн рублей за причинённый экологии вред.
Прокуратура установила, что в январе 2024 года компания допустила сброс неочищенных стоков в реку, что привело к значительному загрязнению водоёма. Первоначально суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако в октябре 2024 года 19-й арбитражный апелляционный суд отменил это решение, признав предприятие ответственным за загрязнение реки.
ООО «Русагро-Тамбов» подало кассационную жалобу, однако в итоге суд поддержал позицию прокуратуры и обязал компанию возместить нанесённый ущерб.
Решение суда вступит в законную силу в ближайшее время, если не будет обжаловано ответчиком. Прокуратура продолжает контроль за исполнением решения суда.
Фото: Алла Албегова
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