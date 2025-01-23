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ООО «Русагро-Тамбов» оспаривает взыскание ущерба за загрязнение реки Царевки
Сегодня, 07:58
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Арбитражный суд Центрального округа принял к производству кассационную жалобу от ООО «Русагро-Тамбов» на решение о взыскании 6,9 млн рублей за нанесённый ущерб реке Царевке в Знаменском округе Тамбовской области. Заседание назначено на 13 февраля.
Разбирательство началось в апреле 2023 года, когда прокуратура области подала иск против компании, обвиняя её в сбросе неочищенных стоков в каскад водоёмов. Исследования выявили превышение норм содержания загрязняющих веществ.
В апреле 2024 года суд первой инстанции отклонил иск, ссылаясь на сложность определения ущерба из-за смешанных источников загрязнения, включая жилые объекты. Однако в октябре 2024 года апелляционный суд отменил это решение, обязав «Русагро-Тамбов» выплатить компенсацию.
Параллельно ведётся расследование уголовного дела о загрязнении водоёма, возбужденного по материалам прокурорской проверки. Однако следствие приостановлено из-за отсутствия подозреваемых.
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