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Прокуратура требует 1,17 млн рублей от «РКС-Тамбов» за загрязнение реки Жигалка
Сегодня, 09:27
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Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск, поданный прокуратурой региона к ООО «РКС-Тамбов». Коммунальное предприятие обвиняется в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем загрязнение реки Жигалка. Надзорный орган требует взыскать с компании 1 миллион 170 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.
Основанием для подачи иска стали результаты лабораторных исследований, проведённых специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» при участии регионального минэкологии. Пробы воды подтвердили наличие загрязнений, источник которых, по данным экспертов, связан с деятельностью «РКС-Тамбов».
Экологи указывают на то, что река Жигалка и так находится под серьёзным давлением со стороны человека, а систематические сбросы неочищенных сточных вод только усугубляют ситуацию.
Это не первое судебное разбирательство с участием коммунального оператора. Неделей ранее суд уже взыскал с «РКС-Тамбов» 30 тысяч рублей за сброс сточных вод в овраг на улице Бастионной. Тогда ущерб также оценили как заниженный по сравнению с реальными последствиями.
Рассмотрение нового иска продолжит череду претензий к деятельности «РКС-Тамбов», всё чаще становящейся объектом внимания надзорных и правоохранительных органов.
Фото: региональное Минэкологии
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