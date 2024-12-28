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Река Жигалка в Тамбове превратилась в сточную канаву из-за канализационных утечек
Сегодня, 08:59
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Жители Тамбова бьют тревогу: река Жигалка, когда-то важная часть городской экосистемы, практически утратила свой статус водного объекта и превратилась в сточную канаву. Регулярные утечки канализационных вод сопровождаются неприятным запахом, который чувствуется в разных частях города.
Особенно критичная ситуация сложилась в районе Ахлебиновской рощи. Как сообщили в региональном министерстве экологии, канализационные стоки непрерывно попадают в реку уже с осени. Повреждение коллектора обнаружили ещё весной, но течь до сих пор не устранена. За 109 дней утечек ущерб, нанесённый реке, оценивается в 1,56 млн рублей. Возле жилых домов образовалось болото, откуда нечистоты продолжают поступать в водоём.
Компания «РКС-Тамбов», ответственная за устранение аварии, объясняет задержку сложностью доступа к месту утечки, где необходимо сооружение переправы для подъезда техники. Однако экологи подчёркивают: своевременное предупреждение аварий всегда проще и дешевле, чем их длительное устранение.
Министерство экологии передало данные о нарушении в прокуратуру, которая готовит иск к компании. По мнению ведомства, судебное разбирательство может ускорить устранение утечек и улучшить ситуацию.
Между тем неприятный запах и ухудшение экологической обстановки продолжают беспокоить тамбовчан. Река Жигалка требует срочных мер по восстановлению, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение и вернуть ей природную ценность.
Фото: архив портала ВТамбове.
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