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Река Битюг в Мордовском районе на пороге экологической катастрофы
Сегодня, 09:58
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Жители Мордовского района бьют тревогу по факту надвигающейся экологической катастрофы на реке Битюг. В августе жители сельских поселений прилегающих к реке стали свидетелями массового замора рыбы.
Местные жители считаю, что замор рыбы связан с деятельностью сельхозпредприятий в санитарно-защитной зоне реки. По словам сельчан, на берегах реки фермеры не соблюдают ни защитных, ни прибрежных полос, оформляют в собственность то, что не подлежит по закону оформлению, даже части реки, сами берега раскорчёвываются, засеваются масличной и злаковой культурой, а посевы обрабатывают химическими удобрениями, забирают воду.
В настоящее время проводится проверка. Ответ на этот вопрос дадут результаты исследований.
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