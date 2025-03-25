Суд подтвердил штраф для «РКС-Тамбов» за загрязнение оврага на Бастионной Комментариев: 0



Жители микрорайона на протяжении нескольких лет жаловались на зловонный искусственный водоём, угрожающий подтоплением частных домов. Активисты ОНФ не раз поднимали этот вопрос, а в конце 2024 года в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его поручением была инициирована проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела по статье «Халатность» в отношении не только коммунальщиков, но и должностных лиц.



Несмотря на решение суда, которое формально признало вину компании, жители считают проблему далёкой от разрешения. Уже через неделю после первого заседания на том же участке снова был зафиксирован разлив сточных вод.



Экологи критикуют назначенный штраф, называя его символическим и не соответствующим масштабу нанесённого ущерба. По их оценкам, полное восстановление загрязнённой зоны потребует не менее 5 миллионов рублей и нескольких лет природоохранных мероприятий.



В «РКС-Тамбов» комментировать решение суда отказались.



Фото: прокуратура Тамбовской области Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» более 30 тысяч рублей за многолетний сброс неочищенных сточных вод в овраг на улице Бастионной. Коммунальная компания, входящая в холдинг «Российские коммунальные системы», проигнорировала предписания надзорных органов, что в итоге привело к судебному разбирательству.Жители микрорайона на протяжении нескольких лет жаловались на зловонный искусственный водоём, угрожающий подтоплением частных домов. Активисты ОНФ не раз поднимали этот вопрос, а в конце 2024 года в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Его поручением была инициирована проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела по статье «Халатность» в отношении не только коммунальщиков, но и должностных лиц.Несмотря на решение суда, которое формально признало вину компании, жители считают проблему далёкой от разрешения. Уже через неделю после первого заседания на том же участке снова был зафиксирован разлив сточных вод.Экологи критикуют назначенный штраф, называя его символическим и не соответствующим масштабу нанесённого ущерба. По их оценкам, полное восстановление загрязнённой зоны потребует не менее 5 миллионов рублей и нескольких лет природоохранных мероприятий.В «РКС-Тамбов» комментировать решение суда отказались.Фото: прокуратура Тамбовской области



