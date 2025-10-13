Суд по делу о загрязнении притока Цны подошёл к финалу: прокуратура скорректировала сумму ущерба Комментариев: 0



Тем временем, как сообщает «Вердикт», жители Тамбова продолжают жаловаться на новые факты загрязнения реки. В районе ДСУ-2 вода снова приобрела серо-голубой оттенок и источает сильный запах. Горожане утверждают, что подобная ситуация наблюдается уже около десяти лет, однако обращения в мэрию и Минэкологии остаются безрезультатными. Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще.Судебное заседание, состоявшееся после почти месячного перерыва, началось с уточнения требований прокуратуры. Как отмечает «Вердикт», сумму иска уменьшили с 1 млн 165 тыс. до 1 млн 115 тыс. руб. — на 50 тыс. меньше. Основанием стала ошибка в применении коэффициента, на которую ранее указали представители «РКС-Тамбов».Дальнейшее обсуждение касалось процедуры отбора проб воды и корректности лабораторных исследований. Представители ответчика настаивали, что замеры проводились «не из сточных вод, а из природных», и с нарушением методики. В ответ специалисты ЦЛАТИ пояснили, что пробы брались непосредственно в месте попадания стоков в реку, а не «из трубы», как настаивали коммунальщики.Не меньше вопросов вызвали расхождения в координатах точек измерений. Представитель Центрально-Чернозёмного УГМС объяснил, что данные GPS могли быть неточными из-за помех сигнала: «Наши сотрудники 45 минут пытались поймать координаты, но у них ничего не получилось».Суд попросил Минэкологии представить письменные пояснения и фотофиксацию места отбора проб. После этого заседание завершилось объявлением перерыва до 24 октября.Тем временем, как сообщает «Вердикт», жители Тамбова продолжают жаловаться на новые факты загрязнения реки. В районе ДСУ-2 вода снова приобрела серо-голубой оттенок и источает сильный запах. Горожане утверждают, что подобная ситуация наблюдается уже около десяти лет, однако обращения в мэрию и Минэкологии остаются безрезультатными.



