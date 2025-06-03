Минэкологии выявило источник загрязнения Цны в районе Кривого моста Комментариев: 0



Согласно сообщению ведомства, сточные воды поступают в Цну из канализационно-насосной станции, расположенной недалеко от гаражного кооператива «Ветеран-3». Именно оттуда фиксируется регулярный сброс, в том числе и в начале пляжного сезона. По словам жителей, сбросы происходят практически ежедневно.



Инспектор Минэкологии, выехавший на место, зафиксировал остаточный сброс. При этом задвижка коллектора на момент проверки была закрыта, однако специалисты предполагают, что это было сделано незадолго до приезда проверяющих.



В компании «РКС-Тамбов» заявили, что ранее задвижка действительно была открыта, но это произошло якобы по вине неустановленных лиц. Как отмечают в Минэкологии, к запорной арматуре нет ограниченного доступа, что даёт возможность посторонним вмешиваться в работу объекта.



Врио министра экологии Дмитрий Сомов подчеркнул, что это уже не первый случай внешнего вмешательства в функционирование КНС. Он отметил слабый контроль за критической инфраструктурой и сообщил, что в адрес «РКС-Тамбов» направлены рекомендации по усилению безопасности.



В ведомстве также напомнили, что вопросы экологической безопасности водоёмов требуют особого внимания, особенно в период летнего отдыха.



Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области провело проверку по обращениям жителей Тамбова о загрязнении реки Цны в районе Кривого моста. Как показало расследование, сброс сточных вод в реку происходит выше по течению — в месте впадения реки Студенец.Согласно сообщению ведомства, сточные воды поступают в Цну из канализационно-насосной станции, расположенной недалеко от гаражного кооператива «Ветеран-3». Именно оттуда фиксируется регулярный сброс, в том числе и в начале пляжного сезона. По словам жителей, сбросы происходят практически ежедневно.Инспектор Минэкологии, выехавший на место, зафиксировал остаточный сброс. При этом задвижка коллектора на момент проверки была закрыта, однако специалисты предполагают, что это было сделано незадолго до приезда проверяющих.В компании «РКС-Тамбов» заявили, что ранее задвижка действительно была открыта, но это произошло якобы по вине неустановленных лиц. Как отмечают в Минэкологии, к запорной арматуре нет ограниченного доступа, что даёт возможность посторонним вмешиваться в работу объекта.Врио министра экологии Дмитрий Сомов подчеркнул, что это уже не первый случай внешнего вмешательства в функционирование КНС. Он отметил слабый контроль за критической инфраструктурой и сообщил, что в адрес «РКС-Тамбов» направлены рекомендации по усилению безопасности.В ведомстве также напомнили, что вопросы экологической безопасности водоёмов требуют особого внимания, особенно в период летнего отдыха.Фото: министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области



