В Тамбовской области начали обследование реки Цны после жалоб на обмеление Комментариев: 0



По результатам осмотра было установлено, что уровень воды опустился примерно на метр ниже естественного рельефа берегов. Кроме того, специалисты подтвердили активное зарастание прибрежных зон камышом и рогозом, что усугубляет проблему обмеления.



В связи с этим региональный Минэкологии и профильные учреждения продолжат мониторинг состояния дна и береговой линии реки. Собранные данные помогут обосновать необходимость включения участка реки Цны в федеральную программу экологической реабилитации водных объектов.



Расчистка водоёмов финансируется за счёт федеральных субвенций и направлена не только на защиту территорий от подтоплений, но и на улучшение рекреационного потенциала региона. В рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» Тамбовская область подала заявку на расчистку 32 водных объектов. На данный момент одобрены три из них: река Цна в Тамбове, река Ворона в Кирсановском городском округе и река Битюг в Мордово. Планируется, что работы начнутся в период с 2025 по 2029 год.



Экологическая реабилитация рек позволит улучшить состояние водных ресурсов области и восстановить экосистему водоёмов, что важно как для жителей, так и для природного баланса региона. Специалисты Тамбовского водного хозяйства провели обследование реки Цны в районе деревни Перикса городского округа Тамбова. Поводом для проверки стали обращения владельцев садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Астра» к врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрию Сомову. Жители пожаловались на сильное обмеление реки, зарастание русла и береговой линии околоводной растительностью.По результатам осмотра было установлено, что уровень воды опустился примерно на метр ниже естественного рельефа берегов. Кроме того, специалисты подтвердили активное зарастание прибрежных зон камышом и рогозом, что усугубляет проблему обмеления.В связи с этим региональный Минэкологии и профильные учреждения продолжат мониторинг состояния дна и береговой линии реки. Собранные данные помогут обосновать необходимость включения участка реки Цны в федеральную программу экологической реабилитации водных объектов.Расчистка водоёмов финансируется за счёт федеральных субвенций и направлена не только на защиту территорий от подтоплений, но и на улучшение рекреационного потенциала региона. В рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» Тамбовская область подала заявку на расчистку 32 водных объектов. На данный момент одобрены три из них: река Цна в Тамбове, река Ворона в Кирсановском городском округе и река Битюг в Мордово. Планируется, что работы начнутся в период с 2025 по 2029 год.Экологическая реабилитация рек позволит улучшить состояние водных ресурсов области и восстановить экосистему водоёмов, что важно как для жителей, так и для природного баланса региона.



