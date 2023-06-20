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Началась подготовка к расчистке реки Цны
В Тамбовской области в настоящее время воплощается региональный проект, ориентированный на сохранение уникальных водных объектов в рамках национального проекта "Экология". Как часть этой инициативы, ведется работа по очистке участков русла реки Цны в городе Тамбове и реки Мошляйки в поселке Тулиновка Тамбовского муниципального округа.
На участках русла реки Цны в настоящее время проводятся работы по подготовке к вырубке растительности в прибрежной зоне, чтобы обеспечить проезд специализированной техники. Эти меры будут реализованы в районе парка "Дружба". В текущем году будет очищено 1,811 километра участка, а к ноябрю 2025 года будет преодолена общая протяженность в 8,56 километра.
Относительно участка реки Мошляйки в поселке Тулиновка Тамбовского муниципального округа, планируется очистить 829 метров русла. Завершение работ на данном участке запланировано на конец 2023 года.
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В Тамбовской области в настоящее время воплощается региональный проект, ориентированный на сохранение уникальных водных объектов в рамках национального проекта "Экология". Как часть этой инициативы, ведется работа по очистке участков русла реки Цны в городе Тамбове и реки Мошляйки в поселке
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