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В Тамбове планируют расчистить русло Студенца
Сегодня, 10:25
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Объявлен тендер на разработку проектной документации по расчистке русла реки Студенц в городе Тамбове на участке почти 600 метров в районе ул. Степана Разина. Проект за 2,5 млн рублей планируют разработать в текущем году, а работы провести в 2022-2023 годы.
Скопление мусора и заиливание реки стало не только эстетической, но и жилищной проблемой. Жители частного сектора по улице Степана Разина страдают от регулярного подтопления.
Работы были запланированы, в том числе после вмешательства депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова, который занялся проблемой местных жителей.
«Вот и новый шаг по расчистке русла реки Студенец с целью исключения затопления (подтопления) жилых домов по улице Степана Разина в городе Тамбове. Объявлен аукцион по разработке проектной документации, а сами работы планируют провести в 2022-2023 годах. Мы с жителями добивались положительного решения вопроса не один год», — отмечает Артём Александров.
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