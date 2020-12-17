|
Реку Студенец ожидают масштабные восстановительные работы
Вчера, 09:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Работы по расчистке русла реки Студенец планируют провести 2022-2023 годы, а проектные изыскания уже в следующем году. По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области вопрос был рассмотрен на заседании областной комиссии по пропуску весеннего паводка, на котором принято решение управлению подготовить заявку в Росводресурсы на привлечение средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии с действующим законодательством.
Ранее с инициативой провести работы обращался депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров с целью исключения затопления (подтопления) жилых домов по ул. Степана Разина в городе Тамбове.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.