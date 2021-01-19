Депутаты выступили за создание городского водоканала 0 Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по воде между городом и «Российскими коммунальными системами» в лице ООО «ККС».

В Тамбовской области пытались принудительно вакцинировать медработников 0 В Тамбовской области разгорелся скандал с приказами руководства Сампурской больницы, согласно которым медработники должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, в противном случае они будут отстранены от работы.

В Тамбове временно останутся без электричества десятки домов 0 Сегодня в городе Тамбове в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ на электросетях будет отключено электричество в ряде многоквартирных домов

Планируют расчистить 13 км реки Цна 0 В рамках национального проекта «Экология» планируют расчистить 13 км русла реки Цна в Тамбовской области.

Члены конкурсной комиссии выступили за прямые выборы 0 Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова Тамбовской области.

Администрация Котовска пытается привлечь коммунистов за собрания 0 Администрация города Котовска подала в суд об оспаривании отказа ОМВД России по городу Котовску в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Андрей Жидкова, который весной 2020 года выступал организатором собраний граждан в городе Котовске.

Пути заноса АЧС в Бондарский район расследуются органами УМВД 0 На производственном участке откорма ООО «Черкизово-Свиноводство» в Бондарском районе выявлены вспышка африканской чумы свининой.

«РКС» отказывается пересматривать отклоненную депутатами концессию 0 В администрации города Тамбова прошло совещание по вопросу дальнейшей судьбы концессионного соглашения по воде и водоотведению. В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, руководители администрации города и потенциальный инвестор – «РКС», которого сейчас в городе

На должность главы Тамбова претендуют семь человек 0 Документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Тамбова подали семь человек, вот список кандидатов

Жителей Тамбовской области ждут суровые крещенские морозы 0 Начало новой недели будет на редкость холодным, жителей Тамбовской области ночью ожидают 30 градусные морозы.

В Тамбове прежде всего будут убирать дворы без машин 0 В Администрации города Тамбова принято решение прежде всего убирать дворовые территории, которые свободны от транспортных средств.

Вспышка восточноафриканской чумы зафиксирована в Бондарском районе 0 В Бондарском районе Тамбовской области на откормочной площадке «Черкизово» зафиксирована вспышка восточноафриканской чумы свиней. Опасный вирус был подтвержден в результате исследования проб в государственных лабораториях.

Ушел из жизни бывший высокопоставленный чиновник Михаил Макаров 0 На днях ушел из жизни бывший первый заместитель главы администрации Тамбова, директор ОГУП «Тамбовтеплоэнергоресурс» Михаил Макаров. В администрации города Михаил Макаров курировал сферу ЖКХ.

Газпром требует от МУП «ТТС» возврата долга в размере 84 млн рублей 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» обратился в Арбитражный суд Тамбовской области о взыскании задолженности с МУП «Тамбовтеплосервис» в размере более 84 миллионов рублей. В конце 2020 года совокупный размер задолженности достигал 500 млн рублей.

На Тамбовскую область надвигается очередная метель 0 Сегодня в Тамбовской области продолжается метель, на дорогах образуются снежные накаты, местами гололедица.

В Тамбове для общественного транспорта хотят вести пересадочные тарифы 0 На днях в администрации города Тамбова прошел круглый стол по вопросам транспортного обслуживания горожан.

За новогодние каникулы вывезено почти 6,5 тысяч тонн мусора 0 Региональный оператор по обращению с ТКО за новогодние каникулы вывез почти 6,5 тысяч тонн мусора. Большая часть бытовых отходов региона приходится на Тамбов и Тамбовский район - 3 363 тонны, что заметно больше чем в прошлые периоды.

Поезд «Тамбов-Москва» снова отменяют 0 «РЖД» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией приняло решение прекратить движение поездов № 31 «Тамбов-Москва» с 20 января 2021 года.

Тамбовчане просят вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала 0 Жители города Тамбова просят властей вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала на прежнее место.

Кандидаты, покрытые тайной 0 До настоящего момента неизвестны все претенденты на должность главы города Тамбова, конкурс должен состояться меньше чем через неделю. Председатель конкурсной комиссии, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов не отвечает на звонки и сообщения журналистов ряда изданий для