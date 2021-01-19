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Планируют расчистить 13 км реки Цна
Сегодня, 10:48
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В рамках национального проекта «Экология» планируют расчистить 13 км русла реки Цна в Тамбовской области. В ходе работ планируется поднять более 600 тысяч кубометров донных отложений на участке реки, который проходит через Тамбов.
Всего протяженность реки составляет 451 км, из них более 290 протекает в нашей области. Экологическая реабилитация позволит вернуть реке способность к самоочищению, особенно в условиях, когда в реку спускают воду с очистных сооружений города.
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